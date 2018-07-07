В Сахалинской области восстанавливают мелиоративные системы

В Сахалинской области возрождают ключевую отрасль сельского хозяйства. Во время кризиса 90-х годов мелиорация земель на острове фактически сошла на нет, плодородие земель ухудшилось, пашни заросли кустарниками и стали непригодны для использования. Восстановление мелиоративных систем стало возможным благодаря поддержке областного и федерального бюджетов в рамках отраслевой государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг.», включающей в себя подпрограмму «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель».

В рамках отраслевой госпрограммы на реализацию мелиоративных мероприятий на период 2015-2018 годы выделено более 1 миллиарда рублей, что позволит ввести в сельскохозяйственный оборот более 1 870 га земель. Благодаря проводимым противопаводковым работам защищено от подтопления около 500 га сельскохозяйственных угодий. Работы по восстановлению осушительных мелиоративных систем проводятся на землях хозяйств в Анивском, Корсаковском и Долинском районах. За период 2015-2017 годы они проведены на площади 1 460,5 га. Работы ведут поэтапно, что позволяет хозяйствам уже в первые же годы получить урожай однолетних трав.

В 2018 году в Сахалинской области планируется осуществить мелиоративные мероприятия на площади более 400 га. Это реконструкция мелиоративных систем на площади в 100 га на землях АО «Совхоз Корсаковский»; культуртехнические работы на площади в 310 га запланированы АО «Совхоз Корсаковский» и СПК «Соколовский». Кроме того, планируется предотвратить от выбытия за счет проведения противопаводковых мероприятий около 150 га. На все эти цели в 2018 году из областного и федерального бюджетов выделено 308,8 миллиона рублей.

Сейчас активные работы идут для АО «Совхоз Корсаковский» — реконструкция проводится на Сухановском участке Новской осушительной системы (385 гектаров).

«Мелиоративные мероприятия проводились здесь ещё в 1982 году. Конечно, за время эксплуатации система отработала положенное, и сейчас требуется проводить работы по усилению и углублению существующей открытой сети. Проведение работ мы осуществляем по проекту, выполненному Республиканским унитарным предприятием „Белгипроводхоз“ (г. Минск)», — комментирует заместитель председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива «Сахалинский» Владимир Чекрышев.

Особую важность проведения мелиоративных работ на землях предприятия отмечает директор АО «Совхоз Корсаковский» Сергей Шаманаев. Так, работы мелиораторов, которые выполнили полный спектр культуртехнических мероприятий на площади в 440 гектаров Раздольной осушительной системы, уже завершены. Это позволило ввести в оборот те земли, которые выпадали из сельскохозяйственного использования.

«Теперь на полях можно работать, получать урожай, выполнять поставленные задачи. Основной упор здесь будем делать на кормовые культуры, так как строится молочно-товарная ферма, где будет скот», — говорит Сергей Шаманаев.