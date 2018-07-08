АДМш для служб СЦБ производства Тихорецкого машиностроительного завода поставляются в Узбекистан

В начале 80-ых годов прошлого века на смену морально устаревшим дрезинам пришла автомотриса дизельная монтажная АДМ. Как показало время, невозможно без внедрения новых технологий, позволяющих эффективно трудится. Много труда вложено заводчанами в успешное решение больших и сложных задач по техническому переоснащению и обновлению данного модельного ряда.

Так, в 2014 г. по спецзаказу от Узбекских железных дорог были изготовлены и отгружены несколько единиц автомотрис АДМш. Машины зарекомендовали себя как надежные и простые в управлении и обслуживании. На базе позитивного опыта эксплуатации, АО «Узбекские железные дороги» закупили в 2018 г. еще три аналогичные машины.

Автомотриса АДМш уникальна тем, что разработана специально для установки и обслуживания средств сигнализации и связи на железнодорожном пути. Крано-манипуляторная установка выполняет монтаж и демонтаж светофоров, погрузку и выгрузку различных грузов. Откапывание траншей под укладку кабеля осуществляется путем навешивания траншеекопателя на кран-манипулятор.

Машина оснащена моторно-трансмиссионной установкой включающей в себя двигатель CUMMINS QSM11, гидромеханическую передачу VOITH DIWА D884.5 и системы жизнеобеспечения, что создает комфортные условия для эксплуатации техники.