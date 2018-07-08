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Росатом представил видеоматериал, который показывает как устроен Центр обработки и хранения данных, который строится рядом с Калининской АЭС и начнет работу уже в этом году. Он запитан напрямую от атомной станции и вмещает в 12-15 млн раз больше информации, чем обычный компьютерный жесткий диск. Это один из самых крупных в Европе подобных объектов. Проект реализуется Концерном «Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком».