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Как устроен Центр обработки и хранения данных, который строится рядом с Калининской АЭС

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/huEWd6GmDTY

Росатом представил видеоматериал, который показывает как устроен Центр обработки и хранения данных, который строится рядом с Калининской АЭС и начнет работу уже в этом году. Он запитан напрямую от атомной станции и вмещает в 12-15 млн раз больше информации, чем обычный компьютерный жесткий диск. Это один из самых крупных в Европе подобных объектов. Проект реализуется Концерном «Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком».

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Росатом, Росэнергоатом, Ростелеком
  • Нет аватара Иван Кутузов
    08.07.1809:10:45

    вмещает в 12-15 млн раз больше информации, чем обычный компьютерный жесткий диск

    А что вы называете обычным диском — 500Мб, 1Тб или 8Тб ?

    Согласитесь, что измерять в дисках — это давать простор для гадания в 16 раз    

    #1050334
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