Новая модель бульдозера Б10М П для полигона ТБО с увеличенным отвалом отгружена в г. Анадырь

Очередной бульдозер Б10М П был отгружен постоянному заказчику в г. Анадырь. Первый бульдозер, отгруженный заказчику уже почти год назад, и сейчас работает достойно, без замечаний и каких либо нареканий, выполняя свою тяжелую работу.

В процессе переговоров с заказчиком был определен момент комплектации серийного бульдозера специальным увеличенным отвалом необходимым для перемещения угля крупных фракций в порту, созданный по принципу отвала для мусорных полигонов с увеличенным «козырьком» на базе стандартного полусферического отвала с гидроперекосом.

Конструкторским отделом был спроектирован и воплощен в реальность новый увеличенный отвал с увеличенной призмой волочения 6,5 м³ не имеющий аналогов.

Оборудование предназначено для перемещения материалов с малым удельным весом. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/bGhJ46iKkrg

Данный отвал является полусферическим с гидроперекосом, стандартной ширины — 3250 мм и увеличенной высоты до 1950 мм., высота достигается установкой «козырька» на стандартный полусферический отвал. Максимальный подъем отвала 1020 мм., а максимальное заглубление от грунта — 435 мм. Масса с брусьями — 2700 кг.

Дополнительно на бульдозер был установлен «Северный пакет», включающий: предпусковой подогреватель двигателя ПЖД «Теплостар 14-ТС», автономный отопитель кабины «Планар», двойной стеклопакет (устанавливается по стандарту в каждой кабине), комплект утеплительных чехлов на трактор.