Обзор нового российского бульдозера DR-10 от Челябинского завода промышленных тракторов

Завод ЧЗПТ продемонстрировал бульдозер DR-10 в новом исполнении в деле. После выставки СпецМашЭкспо было много вопросов об управлении и технических характеристиках бульдозера.

Сделано!!! Сняли, рассказали, обкатали!

Завод ЧЗПТ включен в реестр ГИСП

«Наш Завод ЧЗПТ получил Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. Мы включены в реестр ГИСП (Поставление правительства № 719) и наши бульдозеры готовы участвовать в госзакупках по 44 — ФЗ.

Мы подтвердили, что наш завод успешно производит свою продукцию в России. Спасибо всему коллективу за профессионализм, нашим поставщикам за качественные российские комплектующие. Особая благодарность нашим клиентам, которые верили и ждали этого события.

Ну что. Мы стали сильнее и готовы воплотить свои проекты с удвоенной силой, так что инновации и развитие ЧЗПТ продолжается!»

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