Новинка ЧЗПТ: кабелеукладчик КВГ-2 для бестраншейной прокладки кабеля по размерам заказчика
Кабелеукладчик КВГ-2 для бестраншейной прокладки кабеля по размерам заказчика выпущен и отгружен ЧЗПТ!
Согласно тех заданию, КВГ должен дать в транспортных габаритах, это позволит сэкономить средства при перевозке техники по местам эксплуатации.
Возможны два способа прокладки ОК в грунт: ручной в ранее отрытую траншею или бестраншейный с помощью ножевых кабелеукладчиков.
Бесстраншейный способ прокладки кабеля с помощью кабелеукладчика является основным. КВГ применяется на трассах с различным рельефом местности и разными грунтами. С помощью кабелеукладчика в грунте прорезается узкая щель, и кабель укладывается на ее дно, на заданную глубину залегания (1,2…1,4 м).
Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!
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