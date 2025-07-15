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termometrix 15 июля 2025, 14:28 43 Видеоблог

Новинка ЧЗПТ: кабелеукладчик КВГ-2 для бестраншейной прокладки кабеля по размерам заказчика

Кабелеукладчик КВГ-2 для бестраншейной прокладки кабеля по размерам заказчика выпущен и отгружен ЧЗПТ!

Согласно тех заданию, КВГ должен дать в транспортных габаритах, это позволит сэкономить средства при перевозке техники по местам эксплуатации.

Возможны два способа прокладки ОК в грунт: ручной в ранее отрытую траншею или бестраншейный с помощью ножевых кабелеукладчиков.

Бесстраншейный способ прокладки кабеля с помощью кабелеукладчика является основным. КВГ применяется на трассах с различным рельефом местности и разными грунтами. С помощью кабелеукладчика в грунте прорезается узкая щель, и кабель укладывается на ее дно, на заданную глубину залегания (1,2…1,4 м).

Пост сделан с содействием блогера ЧЗПТ!

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Источник: chzpt.com
производство, машиностроение, спецтехника, ЧЗПТ, импортозамещение, Челябинская область
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