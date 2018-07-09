Партия бульдозеров болотоходов Т10МБ П отгружена в Тюменскую область и в г. Архангельск

В январе текущего года на завод ЧЗПТ обратился непосредственно руководитель крупной строительной организации из г. Тюмени, занимающейся подготовкой строительных площадок, строительством жилых и нежилых зданий, а также производством электромонтажных работ в Тюменской области. Были необходимы бульдозеры для работ на грунтах с пониженной несущей способностью. Для таких целей используются бульдозеры-болотоходы с увеличенной шириной гусеничной ленты до 900 мм. Средниеудельное давление на грунт такого бульдозера 0,032 мПа.

Опорная тележка бульдозера выполнена на вынесенных осях качания телег, что дает один из главных показателей, это существенное снижение износа бортовых редукторов за счет их разгруженности (*полное преимущество описывалось ранее в статьях). Не обошло и внимание джойстиковое управление движением бульдозера и навесным оборудованием, дающее огромное преимущество при маневрировании трактором и простоты в управлении.

В начале марта, машины были готовы к отгрузке, пройдя удачно все испытания и в т. ч. под нагрузкой в реальных условиях. Произвелась предпродажная подготовка и машины отправились заказчику непосредственно на производственные площадки низкорамными тралами в Тюменскую область. Заказчику изготавливались еще два аналогичных бульдозера на болотном ходу.

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Изначальный интерес к технике ЧЗПТ, заказчик проявил, увидев ее работу на строительных объектах тюменской области. Специалисты, обслуживающие эту технику, дали положительные отзывы о ее надежности в работе, маневренности и значительной мощности, а также не маловажные факторы о ее стоимости. Поэтому было принято решение приобретения бульдозеров-болотоходов Б10МБ П именно производства «Челябинского Завода Промышленных Тракторов». После подписания договора началась тщательная и планомерная сборка данных машин под особенные технические задания заказчика.

Особый интерес заказчик проявил на новую ходовую группу болотоходного бульдозера Б10МБ П не имеющий аналогов среди Российских производителей тракторных базовых шасси и в частности бульдозерной техники, разработанной специалистами завода ЧЗПТ.

Бульдозер болотоход Б10МБ П тягового класса 10 с механической трансмиссией — это бульдозер с инновационными современными внедрениями, благодаря которым значительно повысился технический уровень агрегата и его надежность его, а также современный дизайн, соответствующий европейским тенденциям и повышенный комфорт оператора.

В производстве конструкции основы — трактора Т10МБ П — внедрен комплекс мероприятий, который обеспечил улучшение условий труда оператора и повысил надежность наиболее ответственных узлов.

Из нововведений можно отметить: 1. Джойстиковое управление, более удобное для тяжелой машины. 2. Вынесенные оси качания ходовых тележек с защитой ходовой группы и схода гусениц. 3. Капот выполнен в виде отдельной капсулы, что сильно влияет для уровень шума в кабине и снижает его. 4. Откидные боковые и передние створки капота оснащены газовыми лифтами. 5. Каркасная шестигранная кабина с улучшенными шшумо-, тепло-, виброизоляционными свойствами. 6. Стеклоочистители каркасного типа на дверях, переднем и заднем стеклах. Установка радиомагнитолы с динамиками и встроенными ящиками для укладки личных вещей оператора. 7. Щиток приборов выполнен в виде герметичной монопанели со стрелочными и цифровыми указателями, а так же лампочными сигнализаторами работы машины. 8. Имеется штатное место для установки кондиционера. 9. В верхней части кабины имеется вентиляционно-эвакуационный люк. 10. Возможность оснащения кабины рамой безопасности «ROPS» — предназначенной для защиты оператора и предотвращения машины от опрокидывания.

Очередной заказчик из г. Архангельска занимающийся строительством, пополнил парк своей спецтехники новым бульдозером болотоходом Б10МБ П в следующей комплектации:

Дизельный двигатель — ЯМЗ-238 ГМ2-2 с защитой картера двигателя с мощностью 180 л.с.

Механическая коробка переключения передач.

Болотоходная опорная тележка с усиленной защитой катков и схода гусениц на 900 мм.

Ходовая часть со сварными тележками с трехточечным креплением на жесткой балансирной балке с вынесенной осью качания тележек (аналогично Komatsu). Современная шестигранная кабина увеличенного обзора с полным комплектом «Зимних опций», которая упоминалась выше.

В процессе переговоров были определены необходимые рабочие органы бульдозера, это:

— прямой отвал для бульдозеров болотоходной комплектации с призма волочения 5,35 м3., шир.х выс. 4280×1350 мм, и массой — 2900 кг.

— Однозубое рыхлительное оборудование с максимальным заглублением 650 мм для категории разборно-скальных грунтов I-IV и массой — 1800 кг.

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