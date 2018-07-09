Новая модель корчевателя на тракторе Т10М П для Казахстана

На создание новой модели корчевателя пней предприятие ЧЗПТ натолкнуло обращение руководителя агропромышленного предприятия города Кызылорд, республика Казахстан. Он обратился с просьбой подобрать бульдозер, который бы имел надежный и функциональный отвал, значительно превосходящий уже имеющиеся на рынке аналоги отечественных образцов. В комплект был необходим трехзубый рыхлитель и полусферический отвал, имеющий гидроперекос. Среди дополнительных опций должен был оказаться предпусковой подогреватель двигателя, современный кондиционер и все необходимое для комфортной работы при любой погоде.

Корчеватель является навесным оборудованием, которое используется на тракторе Т10М П завода ЧЗПТ. Он имеет такие же присоединительные узлы, что и бульдозерный отвал, поэтому может использоваться вместо него. Корчеватель способен справляться с задачей удаления пней с камнями, когда необходимо выполнить очистку просека для линии электропередач, укладку трубопроводов. С его помощью также можно выполнить мелиорацию, рекультивацию или удалить кустарники и мелколесье с определенного участка.

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Конструкторским отделом завода во внимание были приняты все пожелания и требования установленные заказчиком касаемо отвала КТ-01, а именно его уширение для более функциональных возможностей (аналогично европейским аналогам), увеличение высоты «зеркала» отвала корчевателя и необходимость семи усиленных зубьев для заглубления в почву.

Основные технические характеристики:

Максимальное заглубление зубьев — 500 мм; Количество зубьев — 7; Ш/В — 3250×1500; Масса — 3200 кг;

Бульдозер-корчеватель пней стал более мощным и теперь может обрабатывать большую поверхность за один проход. Благодаря этому увеличилась производительность, а значит и экономия горючего.

Решение увеличить ширину корчевателя положительно повлияло на маневренность и скорость выполнения работ. Теперь два крайних зуба захватывают зону движения гусениц. Это позволяет беспрепятственно проезжать бульдозеру, что раньше было не всегда возможно. Корчи, пни и валуны, которые оставались после работы, повреждали гусеничные башмаки, что приводило к необходимости ремонта. Теперь эта проблема решена.

Для того чтобы удовлетворить просьбу заказчика ушло не более одного месяца.