Компания «ВАД» заасфальтировала первый отрезок севастопольского участка трассы «Таврида»

Компания «ВАД» уложила первый слой асфальтобетона на 2,7-километровом отрезке севастопольского участка трассы «Таврида» в районе села Верхнесадовое. Об этом сегодня Крыминформу сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Уложен верхний слой основания асфальтобетона в четырёхполосном исполнении на севастопольском участке трассы „Таврида“ в районе села Верхнесадовое. Также асфальт уложен на двух из трёх съездов транспортной развязки», — сообщил Назаров.

Он добавил, что второй слой асфальта на этом участке «Тавриды» появится в сентябре. Протяжённость заасфальтированного участка составляет 2,7 км.

Компания «ВАД» начала асфальтировать севастопольский участок «Тавриды» в конце мая. Возле села Верхнесадовое также начали сооружать транспортную развязку.

Строительство трассы «Таврида» в Крыму общей протяжённостью более 250 км и стоимостью почти в 150 млрд рублей ведёт компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Севастополь заключил контракт на строительство так называемого седьмого этапа трассы в конце ноября прошлого года, работы на нём начались в декабре. Протяжённость севастопольского участка «Тавриды» составляет 13,2 км, стоимость — почти 12 млрд рублей. Автомобильное движение по всей трассе планируется запустить в декабре 2020 года.

Четырёхполосная «Таврида» пройдёт по территории Севастополя в районе Мекензиевых гор. Она будет включать двухуровневую транспортную развязку, два путепровода и мост. На некоторых участках автомобильной дороги строителям предстоит вынуть грунт на глубину более 16 метров. В этих местах предусмотрено возведение инженерных защитных сооружений от геологически опасных процессов, в частности, подпорных стен на свайном основании, усиленных рядами анкерных свай, противоэрозийная защита откосов. Поверхностные воды будут отводиться по специальным лоткам и нагорным канавам. Вдоль трассы смонтируют семь локальных очистных сооружений. Они очистят от нефтепродуктов и других загрязняющих веществ дождевые стоки и доведут их до норм рыбохозяйственных водоемов. Асфальтирование первого 2-километрового отрезка севастопольского участка «Тавриды» началось в конце мая .