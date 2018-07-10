Катера БК-16 и БК-18 Черноморского флота
Транспортно-десантные катера проекта 02510 (БК-16 и БК-18) постройки АО «Рыбинская верфь». Концерн «Калашников» не часто радует нас своими пресс-релизами, но боевые катера для Министерства обороны строит активно!
Фото Артёма Балабина с сайта forums.airbase.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
10.07.1817:55:22
10.07.1818:04:03 Шесть.
10.07.1821:05:57
10.07.1821:38:08 Это Севастополь.
10.07.1822:47:14
10.07.1823:02:04 Скорее бежевые. Раз Вы были в Севастополе, то должны помнить, что военные объекты там идут вперемешку с гражданскими.
10.07.1822:48:00
10.07.1822:54:10 Слева БК-16, справа «Раптор»: