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Фотофакты

Катера БК-16 и БК-18 Черноморского флота

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Транспортно-десантные катера проекта 02510 (БК-16 и БК-18) постройки АО «Рыбинская верфь». Концерн «Калашников» не часто радует нас своими пресс-релизами, но боевые катера для Министерства обороны строит активно!

Фото Артёма Балабина с сайта forums.airbase.ru

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ВМФ, Черноморский флот, катер, БК-16, 02510, Рыбинская верфь, Концерн «Калашников»
  • Нет аватара Иван Кутузов
    10.07.1817:55:22

    На фотографии, вроде бы, пять катеров?

    #1050851
    • A_SEVER A_SEVER
      10.07.1818:04:03

      На фотографии, вроде бы, пять катеров?
      Шесть.    

      #1050855
      • Нет аватара Пехота
        10.07.1821:05:57

        И это всё в Крыму? А что за пункт базирования такой, бомжеватый? На лодочную станцию больше похож.

        #1050923
        • A_SEVER A_SEVER
          10.07.1821:38:08

          А что за пункт базирования такой, бомжеватый?
          Это Севастополь.

          И почему сразу «бомжеватый»? Катера новые, контейнеры на берегу новые.    

          #1050932
          • Нет аватара Пехота
            10.07.1822:47:14

            Какие контейнеры новые — вон те зелёные у дороги?    

            Просто военную базу я по другому представляю — а тут просто причал в тупике дороги, за которым начинается пустырь… Ни тебе складов-ангаров, ни капониров-обваловок, ни казарм, ни кранов на причале. Да и Севастополь я другим помню — был там в 88 году.

            А если серьёзно — то новости плюс, конечно.

            Отредактировано: Пехота~22:47 10.07.18
            #1050947
            • A_SEVER A_SEVER
              10.07.1823:02:04

              вон те зелёные у дороги?
              Скорее бежевые.
              военную базу я по другому представляю
              Раз Вы были в Севастополе, то должны помнить, что военные объекты там идут вперемешку с гражданскими.

              Хотя не удивлюсь, что это временный пункт базирования до постройки постоянного.

              #1050958
      • Нет аватара g1v2
        10.07.1822:48:00

        А как их отличить внешне от рапторов с такого расстояния?

        #1050949
        • A_SEVER A_SEVER
          10.07.1822:54:10

          А как их отличить внешне от рапторов
          Слева БК-16, справа «Раптор»:
          •  © Фото из открытых источников

          #1050954
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