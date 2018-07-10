Катера БК-16 и БК-18 Черноморского флота

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Транспортно-десантные катера проекта 02510 (БК-16 и БК-18) постройки АО «Рыбинская верфь». Концерн «Калашников» не часто радует нас своими пресс-релизами, но боевые катера для Министерства обороны строит активно!

Фото Артёма Балабина с сайта forums.airbase.ru