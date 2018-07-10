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Транспорт и логистика

Московская область открывает индустриальные парки

  •  © riamo.ru

В этом году в Подмосковье открывают четыре новых индустриальных парка с полностью подготовленной инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Индустриальные парки запущены в Реутове («Строй Парк», 8,5 гектаров) и Люберцах («Малаховский», 11,6 гектара). До конца года заработают площадки в Лосино-Петровском («Виталан», 8 гектаров) и Серпуховском районе («Оболенский», 130 гектаров).

На новых промышленных площадках размещено 54 резидента. Запущенные индустриальные парки в Реутове, Люберцах, Лосино-Петровском и Серпуховском районе смогут создать в регионе 3837 дополнительных рабочих мест. Это даст людям возможность работать рядом с домом.

Кроме того, новые индустриальные парки появятся на территории Подмосковья в 2019 и 2020 году. Это будут площадки с государственным участием — в Пущине, Рошале, Королеве, а также в Одинцовском и Волоколамском районах.

Сегодня Московская область является лидером по количеству предложений для инвесторов среди регионов России. За последние пять лет в Московской области создано 43 индустриальных парка, 12 технопарков и две особые экономические зоны. В настоящее время на разных стадиях создания находятся 36 площадок.

  •  © mosreg.ru
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https://riamo.ru/article/298889/chetyre-novyh-industrialnyh-parka-sozdali-v-podmoskove-v-2018-godu.xl

Московская область
  • Human RS Human RS
    10.07.1813:37:02

    Новость больше подходит для блога Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы…

    #1050769
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