Первое СПК «Комета 120М» передано заказчику





© Фото из открытых источников

ЗАО «Гознак-лизинг» в Севастополе передало в лизинг ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» морское пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23160 «Комета120М». Судно, получившее название «Севастополь», было построено в Рыбинске на АО «ССЗ «Вымпел». Об этом передает пресс-служба ЗАО «Гознак-лизинг». Строительство «Севастополя» осуществлялось в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК». Контракт на строительство серии из трех судов проекта 23160 «Комета 120М» был подписан между ЗАО «Гознак-лизинг» и АО «ССЗ «Вымпел» в 2017 году.

Серия:

Заводской № 02701 — заложено 23.08.13 — спущено 20.10.17 — передано 05.2018 — «Севастополь»

Заводской № 02702 — заложено 19.12.17

Заводской № 02703 — в постройке

Технические характеристики:

Водоизмещение: 73 т.

Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.

Максимальная скорость хода: 35 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Пассажировместимость: 120 человек

Экипаж: 5 человек

Мореходность:

в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов

в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов