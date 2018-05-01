Первое СПК «Комета 120М» передано заказчику
ЗАО «Гознак-лизинг» в Севастополе передало в лизинг ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» морское пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23160 «Комета120М». Судно, получившее название «Севастополь», было построено в Рыбинске на АО «ССЗ «Вымпел». Об этом передает пресс-служба ЗАО «Гознак-лизинг». Строительство «Севастополя» осуществлялось в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК». Контракт на строительство серии из трех судов проекта 23160 «Комета 120М» был подписан между ЗАО «Гознак-лизинг» и АО «ССЗ «Вымпел» в 2017 году.
Серия:
Заводской № 02701 — заложено
Заводской № 02702 — заложено 19.12.17
Заводской № 02703 — в постройке
Технические характеристики:
Водоизмещение: 73 т.
Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.
Максимальная скорость хода: 35 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Пассажировместимость: 120 человек
Экипаж: 5 человек
Мореходность:
в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов
в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов
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