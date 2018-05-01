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Судостроение и судоходство

Первое СПК «Комета 120М» передано заказчику

  •  © Фото из открытых источников

ЗАО «Гознак-лизинг» в Севастополе передало в лизинг ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» морское пассажирское судно на подводных крыльях проекта 23160 «Комета120М». Судно, получившее название «Севастополь», было построено в Рыбинске на АО «ССЗ «Вымпел». Об этом передает пресс-служба ЗАО «Гознак-лизинг». Строительство «Севастополя» осуществлялось в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК». Контракт на строительство серии из трех судов проекта 23160 «Комета 120М» был подписан между ЗАО «Гознак-лизинг» и АО «ССЗ «Вымпел» в 2017 году.

Серия:

Заводской № 02701 — заложено 23.08.13 — спущено 20.10.17 — передано 05.2018 — «Севастополь»

Заводской № 02702 — заложено 19.12.17

Заводской № 02703 — в постройке

Технические характеристики:

Водоизмещение: 73 т.

Главные размерения: длина — 35.2 м, ширина — 10.3 м, осадка — 3.5 м.

Максимальная скорость хода: 35 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Пассажировместимость: 120 человек

Экипаж: 5 человек

Мореходность:

в крыльевом режиме — волны высотой до 2 метров и ветер силой до 4 баллов

в водоизмещающем режиме — волны высотой до 2.5 метров и ветер силой до 5 баллов

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ССЗ Вымпел, СПК, 23160, Севастополь, Крым
  • Katamaran Katamaran
    10.07.1812:19:16

    Поправьте, если ошибаюсь, но, вроде это первое крупное судно, достроенное в Крыму с 2014 года?

    #1050743
    • A_SEVER A_SEVER
      10.07.1812:55:14

      это первое крупное судно, достроенное в Крыму с 2014 года?
      Это первое пассажирское судно, построенное Концерном «Калашников»!    

      #1050750
      • Katamaran Katamaran
        10.07.1813:00:37

        Но, и чего-то сложнее мостовых понтонов при водоизмещении свыше 50 тонн я в Крыму не припомню с 2014 года. Вспомогалка от КАМПО, которую на Море собрали, не считается.

        #1050754
        • A_SEVER A_SEVER
          10.07.1813:12:33

          чего-то сложнее мостовых понтонов при водоизмещении свыше 50 тонн
          Паром «Нина Малкова» проекта 3221 — ВИ 393 т.

          Буксир «Юрибей» проекта Т40105 — ВИ 1715 т.

          #1050759
      • Katamaran Katamaran
        10.07.1813:03:52

        А нет, вспомнил, три буксира и паром от Фрегата. Пардон!

        #1050756
  • Нет аватара Alkov
    10.07.1812:59:28

    С почином!    

    #1050752
  • MarkII 1 MarkII 1
    10.07.1813:08:18

    млин. хоть садись на машину да езжай в Севас понастальгировать. Круто-че!

    #1050758
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