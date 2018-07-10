Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А покрашен и передан на испытания

Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А в начале августа начнет летно-конструкторские испытания, которые планируется завершить до конца года. В настоящее время завершена его покраска, которая проводилась на территории АО «Спектр-Авиа».

"Построенный на ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК») новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел все наземные испытания, покрашен и передан на летно-испытательную станцию. До конца года мы планируем завершить летно-конструкторские испытания этого борта и начать совместные государственные", — сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков.

В свою очередь управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов отметил, что ключевой задачей предприятия на ближайшие два-три года является выход на серийное производство Ил-76МД-90А: «С этой целью в настоящее время на предприятии ведутся работы по постройке поточной линии окончательной сборки ВС. Новая усовершенствованная версия топливозаправщика Ил-78М-90А создана на базе именно этого самолета. Создание конструкторской документации, производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий. Я уверен, что у этого самолета большое будущее».

Директор окрасочного производства Сергей Карташов уточнил, что это первое воздушное судно, на котором применена новая система покрытия. «Покрытие выполнено на основе нового грунта ВГ-27. От обычной грунтовки он отличается тем, что здесь не применяется шестивалентный хром (ядовитое вещество лакокрасочного покрытия). Сама краска АК-1206 используется в России уже 15-20 лет. Всего на самолет Ил-78М-90А ушло около 600 литров краски. Сам процесс покраски воздушного судна был выполнен за 12 рабочих дней.