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Авиация

Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А покрашен и передан на испытания

  •  © aviastar-sp.ru

Первый российский топливозаправщик Ил-78М-90А в начале августа начнет летно-конструкторские испытания, которые планируется завершить до конца года. В настоящее время завершена его покраска, которая проводилась на территории АО «Спектр-Авиа».

"Построенный на ульяновском самолетостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК») новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А успешно прошел все наземные испытания, покрашен и передан на летно-испытательную станцию. До конца года мы планируем завершить летно-конструкторские испытания этого борта и начать совместные государственные", — сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков.

В свою очередь управляющий директор АО «Авиастар-СП» Василий Донцов отметил, что ключевой задачей предприятия на ближайшие два-три года является выход на серийное производство Ил-76МД-90А: «С этой целью в настоящее время на предприятии ведутся работы по постройке поточной линии окончательной сборки ВС. Новая усовершенствованная версия топливозаправщика Ил-78М-90А создана на базе именно этого самолета. Создание конструкторской документации, производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий. Я уверен, что у этого самолета большое будущее».

Директор окрасочного производства Сергей Карташов уточнил, что это первое воздушное судно, на котором применена новая система покрытия. «Покрытие выполнено на основе нового грунта ВГ-27. От обычной грунтовки он отличается тем, что здесь не применяется шестивалентный хром (ядовитое вещество лакокрасочного покрытия). Сама краска АК-1206 используется в России уже 15-20 лет. Всего на самолет Ил-78М-90А ушло около 600 литров краски. Сам процесс покраски воздушного судна был выполнен за 12 рабочих дней.

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http://www.aviastar-sp.ru/press_center/company_news/4358/

АО Спектр-Авиа, топливозаправщик Ил-78М-90А
  • Сергей Игнатьев
    10.07.1817:30:24

    «Самолёт оснащён четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с повышенной степенью двухконтурности и увеличенной взлётной тягой. Они соответствуют нормам по уровню шума на местности, определяемым требованиями Главы 4 Приложения 16 стандарта ИКАО, а также по эмиссии вредных веществ в атмосферу. Их удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя Д-30КП, установленного на предыдущие модификации самолётов-топливозаправщиков. Поэтому Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полёта и может брать большее количество топлива для заправки самолётов.» ©

    #1050843
  • Нет аватара Wasser
    10.07.1818:33:50

    он язык что ли показывает?

    #1050867
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