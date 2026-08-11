Ульяновский автозавод начал производить модернизированный Пикап, утверждает «Российская газета».

В рамках комплексного обновления семейства Патриот Пикап получил целый ряд изменений. Фары и фонари у модели теперь полностью светодиодные. В салоне применено более эргономичное рулевое колесо нового дизайна с облегченной конструкцией (каркас литой, из легкого сплава на основе магния и алюминия).

Изменена центральная консоль. Внедрены новые легкосплавные колесные диски, в дизайне которых многократно обыгрывается мотив фирменной эмблемы УАЗа.

Важнейшее изменение: на смену 5-ступенчатой механической КП пришла 6-ступенчатая. Кроме того, в гамму вернулся турбодизель — теперь под этим термином подразумевается 2,0-литровый агрегат JAC мощностью 136 л.с. Базовым мотором остается бензиновый ЗМЗ Про (2,7 л, 149 л.с.).

С обновлением и Патриот, и Пикап будут оснащаться системой курсовой устойчивости ESP.

Дату начала продаж обновленного Пикапа и цены на него пока не уточняют.

УАЗ Пикап уходящего образца стоит от 1 950 000 рублей.

https://news.dr....ru/103396.html