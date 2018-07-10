АгроПромкомплектация ввела в строй в Курской области новый элеватор

Новый элеватор компании рассчитан на 150 тысяч тонн хранения зерна в год. Осенью компания намерена ввести и комбикормовый завод на 216 тысяч тонн.

Новый элеватор и комбикормовый завод в Линце с общими инвестициями 3 млрд рублей станут вторым аналогичным комплексом в Курской области. Первый комплекс с комбикормовым заводом мощностью 216 тыс. тонн в год и элеватором на 102 тыс. тонн зерна работает в Конышевском районе.

«Мы продолжаем реализацию долгосрочной инвестиционной стратегии развития Группы в Курской области, — подытожил Генеральный директор ГК „АгроПромкомплектация“ Сергей Новиков. — Открытие к началу уборочной страды 2018 года новой площадки по хранению зерна — это важный этап экспортоориентированной политики, реализация которой определена государством как стратегический приоритет. Кроме того, мы завершаем строительство других современных объектов — нового комбикормового завода, цеха термической обработки сои, трех свиноводческих и одного молочного комплексов».

http://www.apkholding.ru/news/4558/