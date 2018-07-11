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Фотофакты

Второй летный экземпляр МС-21 совершил первый полет в новой окраске

  •  © www.irkut.com

Полет продолжительностью 3 часа 7 минут выполнен на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Полетное задание включало проверки самолетных систем и снятие аэродинамических поправок для системы измерения воздушно-скоростных параметров. Самолет достиг высоты 9000 м, все системы работали штатно.

  •  © www.irkut.com

Для окраски второго самолета выбран белый цвет, позволяющий наглядно продемонстрировать высокое качество поверхности планера и точность стыковки отсеков фюзеляжа.

  •  © www.irkut.com

Разработка и производство самолетов МС-21 ведется на основе комплексного использования цифровых технологий. Изготовление агрегатов планера и его сборка осуществляется на новой автоматизированной линии. Лазерные измерительные системы и управляемые компьютерами позиционеры (подвижные опоры для перемещения агрегатов в трехмерном пространстве) обеспечивают минимальные погрешности при стыковке планера.

  •  © www.irkut.com

Заводские доводочные испытания второго летного самолета МС-21-300 ведутся на Иркутском авиационном заводе с 12 мая 2018 г.

  •  © www.irkut.com

+видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KG3v6sGcXgQ

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http://www.irkut.com/press-centre/news/3342/

МС-21, ОАК, Иркут, Иркутск
  • Бобер Бобров Бобер Бобров
    11.07.1821:01:41

    Надеюсь, аэрофлот сделает ему отдельную красивую ливрею.

    #1051148
  • Иван Кротов Иван Кротов
    11.07.1821:20:35

    скорей бы уже в серию запустили бы. хотя бы на внутренних рейсах

    #1051154
    • Human RS Human RS
      11.07.1821:40:11

      Уже скоро — в следующем году планируется начать серийное производство.

      #1051157
  • Нет аватара zulus243
    11.07.1822:15:50

    Ещё бы движки наши подтянулись и совсем красота будет.

    #1051164
    • Андрей Степанов Андрей Степанов
      12.07.1808:25:38

      Первый полет с ПД-14 — второй квартал следующего года, по текущим планам. Сертификация двигателя идет планово.

      #1051213
  • Нет аватара Bars
    12.07.1809:24:26

    Перемигивающиеся огни впервые вижу, прикольно сделано, а перед самой посадкой включаются полностью. Кидается в глаза, не спутать с остальными самолётами. Хотя может я и ошибаюсь, но точно бы обратил внимание если бы у других так же было.

    #1051225
  • Александр Ермаков
    12.07.1812:01:11

    В добрый путь.    

    #1051295
  • Нет аватара andr.luts2018
    12.07.1812:58:42

        в добрый путь птичка

    #1051326
  • Наталья Аникина
    12.07.1816:25:18

    За такие новости завсегда плюсег    

    #1051409
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