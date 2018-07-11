Второй летный экземпляр МС-21 совершил первый полет в новой окраске

Полет продолжительностью 3 часа 7 минут выполнен на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Полетное задание включало проверки самолетных систем и снятие аэродинамических поправок для системы измерения воздушно-скоростных параметров. Самолет достиг высоты 9000 м, все системы работали штатно.

Для окраски второго самолета выбран белый цвет, позволяющий наглядно продемонстрировать высокое качество поверхности планера и точность стыковки отсеков фюзеляжа.

Разработка и производство самолетов МС-21 ведется на основе комплексного использования цифровых технологий. Изготовление агрегатов планера и его сборка осуществляется на новой автоматизированной линии. Лазерные измерительные системы и управляемые компьютерами позиционеры (подвижные опоры для перемещения агрегатов в трехмерном пространстве) обеспечивают минимальные погрешности при стыковке планера.

Заводские доводочные испытания второго летного самолета МС-21-300 ведутся на Иркутском авиационном заводе с 12 мая 2018 г.

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