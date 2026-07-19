На Иркутском авиазаводе завершены пуско-наладочные работы на новом гальваническом производстве
На Иркутском авиационном заводе (филиал ПАО «Яковлев», входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершены пуско-наладочные работы на новом гальваническом производстве. Ранее часть крупногабаритных деталей для самолета МС-21 перевозилась для гальванической обработки на предприятия других городов. Теперь же оборудование позволяет наносить покрытия на алюминиевые и титановые детали непосредственно на заводе. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные пресс-службы ОАК.
Технологический процесс полностью автоматизирован. Оператор ведет контроль производственного процесса из специального помещения.
Для каждой детали в автоматическом режиме формируется протокол, в котором детально документированы параметры обработки. Это — одно из нормативных требований к производству гражданских самолетов. Ранее такой контроль приходилось вести вручную.
«Ввод в строй новой гальваники — это продолжение большой работы по техническому переоснащению завода. Государственная поддержка в рамках реализации Комплексной программы развития авиатранспортной отрасли России позволяет нам внедрять высокотехнологичное отечественное оборудование», — отметил управляющий директор ПАО «Яковлев» Василий Прутковский.
Цех полностью соответствует нормативным требованиям в части экологии и охраны труда. Вредные пары собираются специальными сдвижными укрытиями и поступают по воздуховодам в скрубберы — аппараты для очистки газовоздушных сред от вредных примесей. Газоанализаторы предупреждают о повышении концентрации вредных веществ и дают сигнал на увеличение мощности вытяжных вентиляторов. Сдвижные поддоны собирают остатки химического раствора и направляют их по сливным трубопроводам на очистные сооружения.
«Завод планомерно наращивает производственные мощности для выхода на заданные темпы выпуска самолетов различных типов. Еще один важный этап в развитии нашего предприятия — открытие современного гальванического отделения, ввод в строй которого полностью обеспечит потребности производства, оптимизирует технологические процессы, снизит издержки. Новое оборудование и внедрение передовых систем экологической защиты позволят обеспечить высокое качество покрытий для деталей и полную безопасность производственного процесса как для наших работников, так и для окружающей среды», — отметил генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов.
Данный этап позволит обеспечить выполнение текущей и перспективной программы выпуска самолетов МС-21
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