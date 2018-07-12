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Модернизация

На ММК введена в работу новая воздухоразделительная установка отечественного производства

  •  © verstov.info

Новая воздухоразделительная установка стоимостью 4,2 млрд руб. возведена на площадке станции № 5 кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

Агрегат способен производить 35 тыс. м3 технического кислорода и 30 тыс. кубометров промильного (или чистого) азота, а также около 1 тыс. м3 аргона в час для нужд ММК.

Оборудование разработано и произведено подмосковным заводом «Криогенмаш». Агрегат воплощает новейшие разработки криогенного машиностроения.

Необходимость увеличения мощностей по производству продуктов разделения воздуха возникла в связи с развитием мощностей ПАО «ММК». Установка не только покроет потребности производства в продуктах разделения воздуха, но и будет выдавать их сразу под давлением, без использования дополнительных кислородных или азотных компрессоров. Это сэкономит примерно 10 мегаватт электроэнергии в час. В процентном выражении экономия составит 10% по сравнению с существующими блоками.

  •  © mmk.ru

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ММК, металлургия, оборудование российского производства, Челябинская область
  • DKerr DKerr
    12.07.1815:11:29

    Он произведен подмосковным заводом «". — назвоние завода засекречено?    

    #1051383
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