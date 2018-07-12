Завод ТОНАР поставил на Кубу технологические самосвалы ТОНАР-45251

В начале 2018 года при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства промышленности Республики Куба и посольства Республики Куба в РФ, а также при содействии компании ООО «Промышленный инжиниринг», которая выступала в качестве генерального подрядчика от российской стороны, в рамках реализации проекта по модернизации металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти» на территории Республики Кубы, заводом «Тонар» были изготовлены экспортные модификации технологических самосвалов ТОНАР-45251, специально разработанные для эксплуатации в жарком климате.

Еще в феврале техника прошла все необходимые заводские испытания. В рамках организованной программы по подготовке персонала, прибывшие с Кубы механики прошли необходимое обучение и получили сертификаты, торжественно врученные компанией «Промышленный инжиниринг» и заводом «Тонар».

В июне самосвалы были доставлены в республику. Представители сервисного центра ТОНАР уже на месте работы провели дополнительное обучение персонала и произвели ввод в эксплуатацию. Внедорожные самосвалы ТОНАР-45251 будут эксплуатироваться на Гаванском заводе, осуществлять перевозку шлака и металлолома. Грузоподъемность машины составляет 45 тонн, полная масса — 69,5 тонн. Кузов самосвала способен вмещать до 27 кубометров груза.