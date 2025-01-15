Российский завод выпустил новую модификацию этикетировочного автомата для молочного комбината

Российский завод выпустил новую модификацию этикетировочного автомата для молочного комбинатаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Кропоткинский завод МиССП (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») завершил пуско-наладочные работы и ввел в эксплуатацию новую модификацию этикетировочного автомата роторного типа. Данная модификация автомата была специально разработана для молочного комбината в Кировской области, который перешел с выпуска продукции в Tetra Pak на ПЭТ упаковку. Для новой линии розлива было выбрано оборудование российского производства.
Современные технологии в производстве
Автоматизация процессов этикетирования становится все более актуальной в условиях современного производства, где высокие требования к качеству и скорости выпуска продукции играют ключевую роль. Производительность нового этикетировочного автомата, выпускаемого заводом МиССП, достигает 8000 этикеток в час на бутылках сложной конфигурации.
Оснащение центральной колонны сервоприводами для вращения квадратных бутылок на столиках предлагает ряд преимуществ:
точное позиционирование: сервоприводы позволяют с высокой точностью устанавливать угол поворота бутылки, что обеспечивает начало нанесения этикетки в нужном месте на грани бутылки;
регулируемая скорость вращения: возможность гибкой настройки скорости вращения бутылки позволяет равномерно наносить этикетку на бутылки различных размеров, что невозможно при использовании традиционных механических передач, не обеспечивающих такой точности;
отказ от механических передач: исключение использования кулачков, копиров и других механических компонентов, требующих постоянного обслуживания (например, смазки), существенно повышает надежность оборудования и снижает затраты на обслуживание.
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Иван Афанасьев