Кировский завод обработки цветных металлов модернизировал прокатно-заготовительные мощности

Кировский завод ОМЦ, входящий в холдинг УГМК, завершил ключевой этап проекта по модернизации прокатно-заготовительных мощностей. На предприятии состоялся запуск нового оборудования прессо-прокатного цеха: стан холодного проката «Кварто-450», модернизированные рольганги стана горячей прокатки ДУО-850 и линия продольно-поперечной резки Salico.

Проект по запуску в промышленную эксплуатацию трёх новых агрегатов оценивается более чем в 1,4 млрд. рублей.

По мнению экспертов, техническое перевооружение прокатно-заготовительных мощностей решит задачи по импортозамещению кровельной ленты и листов шириной до 1000 миллиметров, которые ни одно другое российское предприятие пока не производит. Кроме того, запуск нового оборудования ОЦМ открывает выход на рынок медно-никелевых монетных лент для стран Европы и Азии.

Самое дорогостоящее оборудование в программе модернизации — стан Кварто-450. Агрегат был создан путем технического перевооружения своего предшественника — стана Тандем-1000, на которое потребовалось 997 млн рублей. Работы вела немецкая фирма «Даниели Германия».

Оборудование позволяет обрабатывать заготовки весом до 5 тонн и получать прокат толщиной до 0,5 мм и шириной 1050 мм.

В результате модернизации к 2020 году Кировский завод ОЦМ намерен увеличить объем выпускаемой продукции на 2,5 тыс. тонн в год и нарастить свою долю на отечественном рынке плоского цветного проката на 7% (до 55% ). В частности, планируется реализовать задачи по импортозамещению кровельной ленты и листов из меди шириной до 1050 мм, а также холоднокатаных плит для кристаллизаторов машин, используемых в черной металлургии. Такая продукция в настоящее время поставляется в Россию только из стран Западной Европы.

Помимо объектов этого года в рамках проекта уже введены в эксплуатацию линия фрезерования полосы в рулонах с заточным станком MINO и обновленная проходная нагревательная печь с шагающим подом.

Запуск еще двух объектов — печи отжига в защитной атмосфере и станции приготовления защитного газа — намечены на конец 2019 года. Это станет завершающим этапом инвестиционной программы, с общим объемом вложений порядка 2 млрд. рублей.