ZALA AERO внедрила технологию воздушного лазерного сканирования

Компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех, успешно провела испытания комплекса беспилотного воздушного (БВС) судна с применением технологии воздушного лазерного сканирования (LIDAR). Целевой нагрузкой воздушного судна стал современный лазерный сканер от ведущего мирового производителя.

Суть технологии заключается в определении координат поверхности (в том числе — рельефа под кронами деревьев) с помощью лазерного сканера, установленного на борту БВС. Точность измерений обеспечивается системой позиционирования GNSS геодезического класса точности и инерциальной навигационной системой. Особенностью беспилотной системы ZALA AERO для воздушного сканирования является высокая точность измерений габаритов объектов — до 1 см в плане и по высоте.

На сегодняшний день, кроме лазерного сканирования, ни один другой метод дистанционного зондирования не позволяет получать одновременно и видимую поверхность земли (например, растительность, линии электропередачи), и истинную поверхность рельефа. Кроме того, лазерное сканирование позволяет решать задачи ночью и в условиях пониженной видимости.

Данные воздушного лазерного сканирования используются для создания трехмерных моделей местности, ортофотопланов, виртуальных моделей городов, позволяют контролировать ход инженерных работ, определять уровень провисания проводов при мониторинге линий электропередачи, обследовать состояние железных дорог и другой инфраструктуры.

До настоящего времени лазерное сканирование в России проводилось в основном с использованием пилотируемой авиации или наземных средств. Бесспорным преимуществом воздушного сканирования с беспилотника является большая скорость получения данных, высокая точность и меньшие затраты.

В сочетании с аэрофотосъемкой в видимом или ИК-диапазоне, воздушное лазерное сканирование открывает широкие перспективы для получения максимально объективной информации о состоянии поверхности земли и наземных объектов.

Группа компаний ZALA AERO — ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, уникальных целевых нагрузок и других технических средств, обеспечивающих их применение. С января 2015 года группа компаний ZALA AERO входит в АО «Концерн «Калашников».

Основной продукцией являются разведывательные беспилотные системы самолетного и вертолетного типа. В настоящее время в России работает более 1000 комплексов ZALA. Область применения — охрана государственных границ, разведывательные и спасательные операции, мониторинг объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.

Группа компаний ZALA AERO является лидером по предоставлению услуг воздушного мониторинга в топливно-энергетическом секторе России. Беспилотные системы ZALA ежегодно обследуют более 5 миллионов километров инфраструктуры ТЭК, выполняя более 20 000 полетов.