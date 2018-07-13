Волгоградские сталеканатчики завершили очередной этап модернизации производства

Филиал «Волгоградский» компании «Северсталь канаты» завершил очередной этап модернизации производства — сообщает ВолгаПромЭксперт.

В рамках проекта на предприятии введены в эксплуатацию итальянские канатная и прядевьющая машины, а также чешское оборудования для испытания канатов. иСумма инвестиций на данном этапе модернизации составила около 200 млн рублей.

Ранее в рамках первого этапа проекта развития специальных канатов High Performance Factory на волгоградском заводе компании были смонтированы и работают три волочильных стана, канатная машина для производства канатов больших диаметров, а также экструзионная линия.

«Запущенное в работу оборудование предназначено для производства востребованных продуктов, а современный испытательный стенд позволит проверять на прочность целые канаты с разрывным усилием до 200 тонн. Реализация подобной масштабной программы позволяет компании существенно повысить качество продукции», — прокомментировал генеральный директор «Северсталь-метиза» Сергей Ковряков.