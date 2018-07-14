В Бангладеш началось строительство второго энергоблока АЭС «Руппур»

Строительство с участием России энергоблока № 2 АЭС «Руппур» началось в субботу 14 июля в Бангладеш. Нажатием символической кнопки началась торжественная церемония заливки первого бетона в основание будущего энергоблока.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.

Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока № 2.

Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.