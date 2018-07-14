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Российские проекты за рубежом

В Бангладеш началось строительство второго энергоблока АЭС «Руппур»

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Строительство с участием России энергоблока № 2 АЭС «Руппур» началось в субботу 14 июля в Бангладеш. Нажатием символической кнопки началась торжественная церемония заливки первого бетона в основание будущего энергоблока.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки. Строительство первого энергоблока станции началось 30 ноября 2017 года.

Восьмого июля нынешнего года регулирующий орган Бангладеш в сфере атомной энергетики выдал лицензию на начало строительства энергоблока № 2.

Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока АЭС «Руппур» намечен на 2023 год, второго — на 2024 год.

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https://ria.ru/atomtec/20180714/1524576267.html

Росатом, АЭС Руппур, Бангладеш
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