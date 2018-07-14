Литий-ионные аккумуляторы на службе УЭХК

Уральский электрохимический первым в Росатоме перевел 48 единиц внутризаводского электротранспорта на системы накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов. Пилотные проекты по созданию и опытной эксплуатации систем накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов на Уральском электрохимическом комбинате были реализованы в 2013-2014 годах. Тогда переоснастили 30 единиц техники, чтобы подтвердить технико-экономические показатели. В результате первого эксперимента экономический эффект от эксплуатации новых батарей оставил 6,3 млн рублей в год.

В рамках второго этапа работ по проекту с участием Центротеха были оснащены еще 18 единиц электротранспорта комбината, что позволило снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание автопарка на 5,4 млн рублей в год.

«ЛИА зарекомендовали себя, как надежный и безопасный источник энергии, простой в обслуживании», — отметил руководитель проекта ЛИА на УЭХК Игорь Лысков. — При их эксплуатации исключена утечка кислоты и отсутствует газовыделение, корпус аккумулятора выполнен из негорючего пластика. Коэффициент полезного действия — 85- 99%, а количество рабочих циклов батареи — 3000 — 5000 тысяч раз. Более того, водитель электротранспорта видит на ЖК-дисплее необходимые параметры источника энергии: статус зарядного устройства, заряд батареи и ее температуру, максимальное и минимальное напряжение ячеек".