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Города и сёла России

Фонтаны на ВДНХ заработали после масштабной реконструкции

  •  © moslenta.ru

На центральной аллее ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов. Все они находятся в восьмигранных чашах, облицованных красным гранитом. В фонтанном комплексе полностью заменили инженерное оборудование, отремонтировали бетонные чаши и приямки, обновили гранитную облицовку. Все работы проводились в строгом соответствии с проектом 1954 года.

  •  © moslenta.ru

Все фонтаны утопают в цветах. По периметру анфилады высадили более четырех тысяч роз. Также 12 тысяч цветников разбиты между чашами фонтанов. Гости ВДНХ увидят белые аллимусы, канны, голубые вербены, серые цинерарии и синий шалфей — всего более 20 тысяч цветов. Здесь, как и по всей протяженности газонов и цветников центральной аллеи, уложили более 20 тысяч кубометров плодородного грунта, чтобы высаживаемые цветы и растения чувствовали себя комфортно.

  •  © moslenta.ru
  •  © moslenta.ru

Также открыта отреставрированная арка главного входа ВДНХ. Реставрацию арки главного входа ВДНХ начали в прошлом году. За это время полностью закончили восстановление ее центральной части. Тут заменили инженерные коммуникации, обновили фасады и сделали архитектурную подсветку. По сохранившимся образцам были подобраны образцы терразитовой штукатурки, которая была характерна для облицовки в 1950-х годах.

  •  © moslenta.ru

Арку главного входа венчает символ ВДНХ — скульптура «Тракторист и колхозница». Ее отреставрировали в прошлом году. Специалисты укрепили основание композиции и обновили уникальную отделку из золотой смальты. Скульптуру покрыли специальным составом, который сохранит монумент от ветра, солнца, дождя и снега.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nmq7wnC548Q

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https://moslenta.ru/city/fontany-na-vdnkh-zarabotali-posle-masshtabnoi-rekonstrukcii-15-07-2018.htm

Москва, ВДНХ, благоустройство
  • Human RS Human RS
    15.07.1820:25:40

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1052186
  • A S A S
    15.07.1821:34:20

    Жаль, бывший павильон Армении не восстанавливают.

    #1052194
  • Нет аватара Dance
    15.07.1821:34:44

    Один из прекраснейших дворцово-парковых ансамблей советской эпохи!

    #1052195
  • Нет аватара cheri
    16.07.1800:24:21

    Отличная новость!

    Прекрасные фонтаны!

    Помню их еще когда впервые был в Москве в 8 лет.

    #1052226
  • Нет аватара cheri
    16.07.1800:25:14

    Очень рад, что прекрасный парково-выставочный комплекс восстанавливается!

    #1052227
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