Фонтаны на ВДНХ заработали после масштабной реконструкции

На центральной аллее ВДНХ завершили реставрацию 14 фонтанов. Все они находятся в восьмигранных чашах, облицованных красным гранитом. В фонтанном комплексе полностью заменили инженерное оборудование, отремонтировали бетонные чаши и приямки, обновили гранитную облицовку. Все работы проводились в строгом соответствии с проектом 1954 года.

Все фонтаны утопают в цветах. По периметру анфилады высадили более четырех тысяч роз. Также 12 тысяч цветников разбиты между чашами фонтанов. Гости ВДНХ увидят белые аллимусы, канны, голубые вербены, серые цинерарии и синий шалфей — всего более 20 тысяч цветов. Здесь, как и по всей протяженности газонов и цветников центральной аллеи, уложили более 20 тысяч кубометров плодородного грунта, чтобы высаживаемые цветы и растения чувствовали себя комфортно.

Также открыта отреставрированная арка главного входа ВДНХ. Реставрацию арки главного входа ВДНХ начали в прошлом году. За это время полностью закончили восстановление ее центральной части. Тут заменили инженерные коммуникации, обновили фасады и сделали архитектурную подсветку. По сохранившимся образцам были подобраны образцы терразитовой штукатурки, которая была характерна для облицовки в 1950-х годах.

Арку главного входа венчает символ ВДНХ — скульптура «Тракторист и колхозница». Ее отреставрировали в прошлом году. Специалисты укрепили основание композиции и обновили уникальную отделку из золотой смальты. Скульптуру покрыли специальным составом, который сохранит монумент от ветра, солнца, дождя и снега.

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