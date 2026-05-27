Аттракцион расположен рядом с ВДНХ. Колесо поднимает на высоту 140 метров — это примерно уровень 46-го этажа. Установлено 30 закрытых кабинок, в пяти из которых сделан прозрачный пол. Вместимость каждой — до 15 человек, а один полный оборот занимает 19 минут.

«Солнце Москвы» открыли в 2022 году к 875-летию Москвы. До этого на выставке работало другое колесо обозрения — «Москва-850» высотой 73 метра, которое для своего времени тоже было рекордсменом. С верхней точки открывается вид на павильоны ВДНХ, зелёные массивы Ботанического сада и панораму города.

1. На открытии «Солнца Москвы» собралась очередь в несколько тысяч человек, приходилось ждать несколько часов, чтобы попасть в кабинку. Сейчас ажиотаж прошёл, можно покататься почти без очередей, отпраздновать в кабинке день рождения, организовать свидание и даже выездную регистрацию брака. © img.geliophoto.com

2. Максимальная отметка «Солнца Москвы» — 140 метров. До его запуска в 2022 году статус самого высокого колеса обозрения в Европе удерживал «Лондонский глаз» (135 метров).

3. На внешнем ободе закреплено 30 закрытых кабин. Каждая кабина рассчитана на 15 человек. Максимальная одновременная загрузка аттракциона при полном заполнении — 450 пассажиров.

4. Общая масса стальных элементов аттракциона составляет 1800 тонн. Сборка многотонных секций и 30 опорных спиц производилась с применением кранов грузоподъёмностью 55 и 100 тонн.

5. В пяти кабинах смонтирован прозрачный пол из ударопрочного многослойного стекла.

7. Один полный оборот колеса занимает ровно 18 минут 40 секунд. Конструкция движется непрерывно, а посадка и высадка происходят прямо на ходу.

8. Конструкция колеса спроектирована с учётом серьёзных аэродинамических нагрузок. Если встроенные датчики фиксируют порывы ветра скоростью свыше 15 метров в секунду, автоматика в целях безопасности временно приостанавливает движение.

9. При строительстве для фиксации конструкции применена технология «стена в грунте»: фундамент из Т-образных баретт заложен на глубину от 15 до 22 метров.

