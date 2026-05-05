Один из самых передовых стекольных заводов — челябинская компания «Модерн Гласс» — участвует в уникальном для страны проекте. На павильоне № 20 «Химическая промышленность» на ВДНХ сейчас устанавливают самый большой стеклопакет в России. Его площадь — 45 квадратных метров, толщина — 89 миллиметров, а вес превышает пять тонн. Изготовить сверхгабаритные стеклопакеты размером 15×3 метра, задуманные архитекторами для структурного остекления главного фасада, мог только один отечественный завод.

Павильон № 20 перестраивается по плану создания конгрессно-выставочного центра «ВДНХ ЭКСПО». Обновлённое здание, расположенное на Площади промышленности рядом с популярным павильоном «Атом», будет полностью отделано зеркальными стеклами. Общая площадь остекления — 2257 м². Отличительной дизайнерской деталью станет бескаркасный панорамный балкон из радиусных моллированных стеклопакетов со стеклянными стойками, также изготовленных челябинской компанией. Не имеющее аналогов в России и странах ЕАЭС производство архитектурных сверхбольших гнутых стеклопакетов было запущено в Челябинске с господдержкой год назад. Раньше их привозили из Германии, Испании и Италии.

«Реализация таких масштабных и сложных проектов, как тот, в котором мы участвуем на ВДНХ, требует серьёзной специальной подготовки и слаженной работы на всех этапах. Речь идёт не просто о крупноформатных стеклопакетах, а о новом уровне возможностей, о новых стандартах в архитектуре и строительстве. Подобные решения позволяют создавать более открытые, светлые и выразительные пространства. Такие достижения стали возможны для нас, в том числе, благодаря государственной поддержке, различными инструментами которой предприятие пользуется, системно встраивая их в стратегию своего развития», — рассказывает управляющий директор ООО «Модерн Гласс» Антон Войцехович.

Гигантские витражи на фасад из крупногабаритных нержавеющих панелей общей площадью 9 000 м² монтируют специалисты компании «ШварцГрупп». Это сложнейшая техническая и технологическая операция, так что стеклопакетам-рекордсменам «Модерн Гласс» на Выставке достижений народного хозяйства самое место, ведь речь идёт о настоящем достижении российской стекольной промышленности.

«Работать с такими объектами -серьёзная ответственность. Монтаж самого большого стеклопакета в России -это вызов для инженеров, монтажников и проектировщиков. Но мы рады, что он успешно пройден. И это не предел: технологически мы готовы к монтажу стеклопакетов до 18 метров», — комментируют в «ШварцГрупп».

На заводе «Модерн Гласс» технология производства таких изделий уже освоена. Стоит отметить, что сверхгабаритное листовое стекло для них на челябинское предприятие поставляют компании «Ларта Гласс» из Ростовской области и «Салаватстекло» из Башкортостана. Локализация продукции составляет таким образом практически 100%.

Челябинские стеклопакеты украшают небоскрёбы Neva Towers и Capital Towers в Москве, аэропорт Шереметьево, штаб-квартиру «Русской медной компании» и БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге, железнодорожный вокзал в Адлере, космодром «Восточный» и ряд других современных зданий в России и СНГ.

***

ООО «Модерн Гласс» (на рынке с 2002 года) — один из ведущих производителей строительного (закаленного, многослойного) стекла, входит в тройку лидеров по этому сегменту на российском рынке. Все производственные мощности предприятия собраны на одной производственной площадке в Челябинске. Она является самой крупной в России по переработке флоат-стекла для нужд строительства.

Источник: фото предоставлены компанией «ШварцГрупп»