Ростех наладил серийный выпуск элементов, повышающих качество отечественных микросхем





© rostec.ru Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит», входящая в состав Госкорпорации Ростех, наладила серийный выпуск ситалловых подложек для микросхем. Ранее такие изделия заказывались за рубежом. Новая продукция превышает по уровню качества, иностранные аналоги. Холдинг готов полностью обеспечить спрос отечественных предприятий радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса на данную продукцию.

Ситалловые подложки предназначены для изготовления пленочных микросхем и изделий электроники. Именно на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

Созданные ОНПП «Технология» подложки, характеризуются чистотой рабочей поверхности, превышающей показатели зарубежных аналогов, а за счет согласованности коэффициентов термического расширения изделий и наносимых на нее пленок, качество отечественных микросхем станет еще выше.