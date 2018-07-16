Ростех наладил серийный выпуск элементов, повышающих качество отечественных микросхем
Ситалловые подложки предназначены для изготовления пленочных микросхем и изделий электроники. Именно на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.
Созданные ОНПП «Технология» подложки, характеризуются чистотой рабочей поверхности, превышающей показатели зарубежных аналогов, а за счет согласованности коэффициентов термического расширения изделий и наносимых на нее пленок, качество отечественных микросхем станет еще выше.
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16.07.1821:26:35