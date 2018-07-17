В Шанхайский рейтинг лучших вузов вошли 17 российских университетов

Сразу 17 российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). В прошлом году Россия была представлена 12 университетами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Проекта 5-100», который занимается повышением конкурентоспособности высшего образования в мире, впервые в список попали РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Российская экономическая школа (РЭШ), университет Лобачевского, университет ИТМО и Уральский федеральный университет.

В первую сотню рейтинга вошли шесть вузов из России — ВШЭ, МИСиС, НГУ, СПбГУ, МГУ и БелГУ. Они вошли в группы с разными предметными областями. Всего университеты — участники «Проекта 5-100» представлены в рейтинге 32 раза.

Всего в рейтинге оценивались позиции более 4 тыс. вузов по 54 предметам в пяти областях знаний. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество нобелевских и филдсовских лауреатов из числа выпускников и преподавателей, количество опубликованных статей и их цитируемость.Также набрать рейтинговые баллы учебному заведению помогают статьи, опубликованные в журналах Nature или Science, индекс цитирования для естественных и гуманитарных наук и размер самого вуза.

Источник: iz.ru/767670/2018-07-17/v-shankhaiskii-reiting-luchshikh-vuzov-voshli-17-rossiiskikh-universitetov