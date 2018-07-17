С 2013 по 2017 гг производство мяса индейки в России выросло на 68,7%.

По данным «Анализа рынка мяса индейки в России», подготовленного BusinesStat в 2018 г, еще 15 лет назад промышленное производство мяса индейки в России было не развито, на рынке встречалась в основном замороженная продукция из Бразилии и стран ЕС. В середине 2004 г компания «Евродон» приступила к созданию в Ростовской области первого в стране крупного промышленного комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки. В последующие годы в России было реализовано еще несколько крупных проектов в сфере индейководства.

С 2013 по 2017 гг производство мяса индейки (в убойном весе) в России выросло на 68,7%: со 138,1 до 233,0 тыс т. Наибольший прирост показателя имел место в 2015 г — на 28,6% относительно 2014 г. Основная причина — наращивание производства мяса индейки компанией ООО «Евродон» и появление на рынке нового крупного игрока (ООО «Тамбовская индейка»). В 2017 г рост рынка замедлился до 2,9% (по сравнению с 2016 г). К этому привели временная остановка деятельности «Евродона» в первой половине года вследствие гриппа птиц, а также финансовые проблемы другого крупного производителя — «Башкирского птицеводческого комплекса имени М. Гафури», из-за которых компания прекратила производство в конце сентября 2017 г.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг выпуск мяса индейки в России будет расти на 11,6-18,1% в год. В 2022 г он достигнет 471,4 тыс т в убойном весе, что превысит значение 2017 г в 2 раза. Рынок будет расти как за счет наращивания производства на действующих предприятиях, так и за счет появления новых игроков. Количество заявленных инвестиционных проектов в отрасли индейководства позволяет говорить, что в перспективе российский рынок ожидает серьезная внутриотраслевая конкуренция. В связи с этим производители заинтересованы в развитии экспорта, который в 2018-2022 гг будет ежегодно расти, причем темпы прироста показателя будут колебаться от 98,5% в 2019 г до 53,5% в 2022 г. В 2022 г экспортные поставки составят 45,0 тыс т готовой продукции, что превысит показатель 2017 г в 16,4 раза.