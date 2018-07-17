Сверх быстрая стыковка Прогресса, достижение России.
Главный баллистик РКК «Энергия» рассказывает как и зачем сделали сверхбыструю стыковку космических кораблей к МКС. Рекордные три часа сорок минут. Всего 2 витка вокруг Земли и Грузовой корабль «Прогресс» причалил к модулю «Пирс» Международной Космической Станции. В ходе запуска грузового корабля «Прогресс МС-09» использовали укороченную двухвитковую схему выведения корабля, разработанную в РКК «Энергия».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DGK0B3Jmjo0
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