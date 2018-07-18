Танкер-химовоз Балт Флот 16 вошёл в число 50 лучших судов в мире

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Построенный в России танкер-продуктовоз-химовоз признали одним из лучших судов в мире.

Танкер-продуктовоз-химовоз дедвейтом 7900 т (в море) и 5360 т (в реке) класса Волго-Дон макс проекта RST27M (строительный номер 02022) Балт Флот 16, спроектированный Морским инженерным бюро, вошел в список лучших 50 лучших судов 2017 г, который представило Британское королевское общество корабельных инженеров (RINA).

В частности, Балт Флот 16, построенный на верфи Красное Сормово, оказался в компании таких судов, как самый большой в мире контейнеровоз на 20170 контейнеров MOL TRIUMPH, самое большое построенное в Италии 323-метровое круизное судно MSC Seaside на 5179 пассажиров, самое большое в мире девятипалубное судно ро-ро дедвейтом 28 тыс тонн Celine, уникальный арктический газовоз LNG Christophe de Margerie и другие.