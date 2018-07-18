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Судостроение и судоходство

Танкер-химовоз Балт Флот 16 вошёл в число 50 лучших судов в мире

  •  © neftegaz.ru

Построенный в России танкер-продуктовоз-химовоз признали одним из лучших судов в мире.

Танкер-продуктовоз-химовоз дедвейтом 7900 т (в море) и 5360 т (в реке) класса Волго-Дон макс проекта RST27M (строительный номер 02022) Балт Флот 16, спроектированный Морским инженерным бюро, вошел в список лучших 50 лучших судов 2017 г, который представило Британское королевское общество корабельных инженеров (RINA).

В частности, Балт Флот 16, построенный на верфи Красное Сормово, оказался в компании таких судов, как самый большой в мире контейнеровоз на 20170 контейнеров MOL TRIUMPH, самое большое построенное в Италии 323-метровое круизное судно MSC Seaside на 5179 пассажиров, самое большое в мире девятипалубное судно ро-ро дедвейтом 28 тыс тонн Celine, уникальный арктический газовоз LNG Christophe de Margerie и другие.

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https://neftegaz.ru/news/view/173398-Tanker-himovoz-Balt-Flot-16-voshyol-v-chislo-50-luchshih-sudov-v-mire

Балт Флот 16, танкер-химовоз
  • Нет аватара cheri
    18.07.1812:06:50

    Удивительно и неожиданно…

    #1052871
    • A_SEVER A_SEVER
      18.07.1812:20:35

      Удивительно и неожиданно
      Ничего удивительного — построенные по проектам МИБа суда попадают в этот рейтинг практически ежегодно:
      Британское Королевское общество корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects) опубликовало список и описания лучших судов 2012 года (Significant Ships of 2012). В число пятидесяти судов различного назначения, типа и размеров (от морских круизных лайнеров до супертанкеров), отобранных старейшим мировым сообществом кораблестроителей, вошли два головных судна «ВФ танкер — 1» и «Нева-Лидер-1», спроектированные Морским Инженерным Бюро (проекты RST27 и RSD49 соответственно).
      meb.com.ua
      Британское Королевское общество корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects) опубликовало список и описания лучших судов 2013 года (Significant Ships of 2013). В число пятидесяти судов различного назначения, типа и размеров (от морских круизных лайнеров до супертанкеров), отобранных старейшим мировым сообществом кораблестроителей, вошли два танкера «СВЛ Либерти» и «Альметьевск», спроектированные Морским Инженерным Бюро (проекты RST27 и RST25 соответственно).
      meb.com.ua

      #1052873
    • Нет аватара foxkeys
      18.07.1815:05:09

      Просто пока либерасты трындят, как у нас «всё пропало» — нормальные люди просто работают. А некоторые — работают хорошо…

      #1052924
      • Нет аватара cheri
        18.07.1815:27:15

        Вот почему в советские годы была статья «за тунеядство»   

        #1052937
  • Нет аватара Ветер
    18.07.1815:11:02

    вообще мне проекты МИБа нравятся, но это как бы чисто дилетантский подход… и тут возникает вопрос об объективности и политической заинтересованности БКОКИ, ведь МИБ считается украинским бюро, и выделили бы его британцы, будь оно российским, вопрос…

    #1052931
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