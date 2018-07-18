Завод по производству магнезиальной продукции запущен в Смоленской области

12 июля, на территории Вяземского района Смоленской области состоялось открытие завода ООО «Вязьма-Брусит» по производству молотого брусита. В июле предприятие также запускает линию по производству водной стабилизированной суспензии гидроксида магния, использующейся в процессах нейтрализации кислых стоков, коррекции уровня рН при очистке сточных вод, для осаждения тяжелых металлов, уменьшения неприятного запаха и коррозии в канализационных системах.

Общий объем инвестиций в создание нового производства составил 750 млн рублей. Это уже третья по счету производственная линия на территории предприятия. Две предыдущие были открыты в 2006 и 2011 годах.

Предприятие выпускает продукцию из молотого брусита антислеживатель «Агромаг» и антипирен «Экопирен». Сырье в Вязьму поставляют с Кульдурского бруситового рудника, расположенного в Еврейской АО. Продукция «Вязьма Брусит» востребована не только на российском рынке, но и поставляется на экспорт.

Компания работает в Смоленской области с 2006 года и входит в состав ООО «Русское горно-химическое общество», ведущего производителя магнезиальных продуктов в России и странах СНГ.

«Вязьма-Брусит» уже 12 лет производит широкий ассортимент высокомагнезиальных порошков и суспензий: антипирены для полимеров, компонент для производства резинотехнических изделий, реагенты для водо- и газоочистки, антислеживатель для минеральных удобрений и добавка в комбикорма и премиксы, а также другие продукты.

Новое производственная линия предприятия позволит увеличить производительность антипиренов для различных полимерных материалов под торговой маркой Экопирен®.

Экопирен® является нетоксичным и безопасным натуральным сырьем на основе природного гидроксида магния и позволяет достичь не только высокого уровня трудногорючести, но и обеспечить поглощение дыма и токсичных газов, являясь при этом безгалогенным нетоксичным антипиреном.

«Вязьма-Брусит» выпускает линейку данной продукции, которая используется в таких областях применения как трудногорючие кабели, фасадные алюминиевые композитные панели и кровельные полимерные мембраны.

Увеличение спроса и рост рынка сбыта продукции подтолкнули компанию к дальнейшему расширению производственных мощностей. Опыт «Русского горно-химического общества» позволил оперативно реализовать и запустить новое производство.

Открытие третьего завода на предприятии обеспечит магнезиальной продукцией не только российский рынок, но также и рынки Европы и Ближнего Востока. У западных партнеров компании все больше укрепляется понимание ценности российского минерального сырья, и ее незаменимых физико-химических свойств. «Мы готовы предложить своим клиентам высококачественные марки переработанного брусита уже в июле», — рассказал управляющий директор «Вязьма-Брусит» Пётр Толмачёв.

Новый производственный комплекс компании позволит увеличить валовой выпуск продукции предприятия почти на 40% (в натуральном выражении до 140 тыс. тонн в год), и расширить ассортимент реализуемой продукции.

Инфраструктура всего завода включает в себя склад площадью 2500 кв.м., автоматизированные линии транспортировки и измельчения сырья, новейшее оборудование для поверхностной обработки и глубокой переработки брусита. Также здесь будет применена улучшенная система упаковки конечной продукции, что позволит обеспечить ее надежное хранение и безопасность при транспортировке потребителю.

Особое внимание уделено экологии. Завод построен с применением современных, экологически чистых и безопасных материалов, а производство оснащено высокоэффективным оборудованием из Германии, Италии, Дании, дающим стабильно высокое качество конечного продукта. К нововведениям предприятия также относится строительство на территории нового завода линии обжига, позволяющей производить активный оксид магния — МагПро®.

Расположенная на территории комплекса лаборатория снабжена первоклассным оборудованием ведущих мировых производителей. Оно позволяет осуществлять детальный химический анализ сырья и контролировать качество конечных продуктов.

Новое производство обладает высокой степенью автоматизации, в управлении производственным оборудованием и его мониторинге будут задействовано 5 специалистов в смену.