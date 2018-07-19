Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Авангард»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FDJwAUsX9DU
Минобороны РФ опубликовало на своем официальном YouTube-канале видеоролик, демонстрирующий основные возможности новейшей ракетной установки «Авангард».
В описании к ролику сообщается, что ОПК России завершил создание «Авангарда», оборудованного уникальным планирующим крылатым блоком. На производственных предприятиях уже взялись за серийный выпуск нового оружия.
Новейший блок осуществляет полет на высоте в пятьдесят-шестьдесят километров и со скоростью в 20 Махов. Во время движения к своей цели он может маневрировать в разные стороны, что позволяет ему избегать системы ПРО и обходить области действия информационных установок. В настоящее время первый ракетный комплекс уже принимается на вооружение в Домбаровском соединении РВСН.
19.07.1812:32:30
19.07.1813:28:43
19.07.1814:15:02 в глубине души верю, что тоже самое, что и в конце фильма «Наемник».