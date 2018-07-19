Добавить статью
Видеоблог

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Авангард»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/FDJwAUsX9DU

Минобороны РФ опубликовало на своем официальном YouTube-канале видеоролик, демонстрирующий основные возможности новейшей ракетной установки «Авангард».

В описании к ролику сообщается, что ОПК России завершил создание «Авангарда», оборудованного уникальным планирующим крылатым блоком. На производственных предприятиях уже взялись за серийный выпуск нового оружия.

Новейший блок осуществляет полет на высоте в пятьдесят-шестьдесят километров и со скоростью в 20 Махов. Во время движения к своей цели он может маневрировать в разные стороны, что позволяет ему избегать системы ПРО и обходить области действия информационных установок. В настоящее время первый ракетный комплекс уже принимается на вооружение в Домбаровском соединении РВСН.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://discover24.ru/2018/07/minoborony-opublikovalo-video-puska-rakety-avangard/

Вооружение, армия, вооруженные силы, РВСН, Авангард, видеоблог
  • Katamaran Katamaran
    19.07.1812:32:30

    Вообще МО сегодня прям вывалило кучу фильмов и мультипликации. Особенно порадовало про «Посейдон». Все-таки это «Статус-6». И, что прикольно, видео обрывается на самом интересном.

    #1053211
    • Нет аватара andr.luts2018
      19.07.1813:28:43

          пока еще секрет

      #1053238
      • Katamaran Katamaran
        19.07.1814:15:02

        пока еще секрет
        в глубине души верю, что тоже самое, что и в конце фильма «Наемник».

        #1053266
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,