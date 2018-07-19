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Авиация

ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса «воздух — поверхность»

  •  © cdn1.tass.ru
Министерство обороны РФ провело испытания бомбардировщика Ту-22М3 с новой авиационной ракетой класса «воздух — поверхность».

Такие данные следуют из размещенного военным ведомством на своей странице в Facebook видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К.

На нем демонстрируется парный полет МиГ-31К с подвешенной под фюзеляжем гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой нового типа.

Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, «на видео показана ракета класса „воздух — поверхность“ Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей».

Как сообщалось ранее, в России ведутся работы над новой версией бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. По данным другого источника ТАСС в «оборонке», для модернизации будут браться строевые Ту-22М3, которые получат новую авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Также самолеты будут ремоторизованы и вооружены новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.

Ранее заявлялось, что испытательный полет новой версии Ту-22М3М состоится только в августе.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.

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авиация
  • Нет аватара andr.luts2018
    19.07.1813:59:44

    красивый самолет

    #1053254
    • Нет аватара vlTepes
      19.07.1814:12:17

      красивый самолет

      Да. Даже не верится, что когда-то он выглядел так

      •  © aviadejavu.ru

      #1053263
      • Нет аватара Veteran
        19.07.1816:22:23

        Так выглядел ТУ-22, а С буковкой М и цифрами 2 и 3 уже совсем другой самолет (просто оставили название Ту-22) по планеру и всему остальному нет ничего общего кроме названия дальний бомбардировщик !   

        #1053336
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