ВКС испытали Ту-22М3 с новой ракетой класса «воздух — поверхность»
Такие данные следуют из размещенного военным ведомством на своей странице в Facebook видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К.
На нем демонстрируется парный полет МиГ-31К с подвешенной под фюзеляжем гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой нового типа.
Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, «на видео показана ракета класса „воздух — поверхность“ Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей».
Как сообщалось ранее, в России ведутся работы над новой версией бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. По данным другого источника ТАСС в «оборонке», для модернизации будут браться строевые Ту-22М3, которые получат новую авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Также самолеты будут ремоторизованы и вооружены новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.
Ранее заявлялось, что испытательный полет новой версии Ту-22М3М состоится только в августе.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.
- Константин Курсиков
- 19.07.201813:54
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