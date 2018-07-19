Министерство обороны РФ провело испытания бомбардировщика Ту-22М3 с новой авиационной ракетой класса «воздух — поверхность».

Такие данные следуют из размещенного военным ведомством на своей странице в Facebook видео совместных учений самолетов дальней авиации и МиГ-31К.

На нем демонстрируется парный полет МиГ-31К с подвешенной под фюзеляжем гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и бомбардировщика Ту-22М3 с ракетой нового типа.

Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, «на видео показана ракета класса „воздух — поверхность“ Х-32, предназначенная для поражения морских и наземных целей».

Как сообщалось ранее, в России ведутся работы над новой версией бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. По данным другого источника ТАСС в «оборонке», для модернизации будут браться строевые Ту-22М3, которые получат новую авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование. Также самолеты будут ремоторизованы и вооружены новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.

Ранее заявлялось, что испытательный полет новой версии Ту-22М3М состоится только в августе.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.