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Видеоблог

Россия показала пуск ядерного «Буревестника»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/okS76WHh6FI

Минобороны России впервые показало пуск и полет новейшей крылатой ракеты «Буревестник». Ролик, выложенный на YouTube, начинается с запуска ракеты и отслеживания ее полета с борта самолета. Затем демонстрируется цех, в котором видны несколько контейнеров с «Буревестниками».

"На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции", — передает РИА Новости слова главного научного сотрудника 12-го Центрального НИИ Минобороны Сергея Перцева.

Проводимый комплекс работ, отметило военное ведомство, позволяет перейти к созданию стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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https://lenta.ru/news/2018/07/19/burevestnik/

Вооружение, армия, вооруженные силы, РВСН, Буревестник, видеоблог
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • я свой я свой
      19.07.1818:23:39

      а, что случилось то? пенсии что ли отменили? так-вроде все и так орали, что на пенсию прожить нельзя, а тут вона как выходит, мал золотник, да дорог. имеем не храним, потерявши плачем.

      #1053377
      • Нет аватара 1407003
        19.07.1818:40:24

        Пенсии, действительно, маленькие. Но сдвиг пенсионного возраста на пять лет даже мизерной пенсии в 15 тыр отнимает у каждого пенсионера 15×12×5 = 900 000 рублей.

        У Вас, кстати, тоже (хоть Вы и «свой»)

        А сдвиг пенсионного возраста женщин на восемь лет отнимает у каждой пенсионерки 15×12×8 = 1 440 000 рублей.

        #1053382
        • Виктор Качурак Виктор Качурак
          19.07.1819:07:43

          А почему до сих пор никто не посчитал сколько получит каждый пенсионер при увеличении пенсий каждый на 1000 рублей?

          #1053391
        • Нет аватара gik
          19.07.1819:15:50

          А интересную Вы мне идейку подкинули посчитать когда окупятся наши потери при повышении пенсионного возраста.

          Если пенсии будут повышать на 1000 руб в год получается мужчины получат свои к 78 годам, а женщины к 79. Круто, правда.

          Так какие там у нас сегодня ракеты запускали???

          мужчины женьщины

          66 64 1000 12000 12000

          67 65 2000 24000 36000

          68 66 3000 36000 72000

          69 67 4000 48000 120000

          70 68 5000 60000 180000

          71 69 6000 72000 252000

          72 70 7000 84000 336000

          73 71 8000 96000 432000

          74 72 9000 108000 540000

          75 73 10000 120000 660000

          76 74 11000 132000 792000

          77 75 12000 144000 936000

          78 76 13000 156000 1092000

          79 77 14000 168000 1260000

          80 78 15000 180000 1440000

          81 79 16000 192000 1632000

          82 80 17000 204000 1836000

          83 81 18000 216000 2052000

          Отредактировано: gik~19:20 19.07.18
          #1053392
          • Нет аватара 1407003
            19.07.1819:57:12

            Ну не так, конечно!

            Нужно считать дисконтированный денежный поток.

            (простым языком — рубль, забранный сегодня не равноценен рублю, отданному через семь лет)

            Отредактировано: 1407003~19:57 19.07.18
            #1053400
            • Нет аватара gik
              19.07.1820:16:28

              Это правильно замечание, я считал в сегодняшних ценах. Скажем увеличение пенсии в каком-нибудь 2023 году на 1500 рублей в месяц будет равно 1000 рублей в сегодняшних ценах.

              #1053411
        • Нет аватара 4eleng
          19.07.1819:30:14

          Какой-то странный у вас подход к расчётам. А эти 5 лет пенсионер не будет работать? Если да, то у него будет доход, который вряд ли меньше пенсии.

          Средняя продолжительность жизни за последнее время выросла лет на 7 (если не больше). Как оценить в деньгах эту «прибавку», которую, в среднем, государство дало каждому пенсионеру?

          Очевидно, что сложность и вредность труда, в основной массе, сильно упала. Половина людей, условно говоря, целый день проводят в офисе. Естественный износ ресурсов человека стал существенно меньше, поэтому решение вполне логичное и пока неизбежное.

          Да и вообще — большинство переживающих о повышении пенсионного возраста в соц.сетях — 30-40-летние люди, которые, как оказалось, только и ждут 60 лет, чтобы сесть на шею обществу (государству). И многие из них при этом получают чёрную или серую з/п, то есть недоплачивают ПФ, уменьшая для государства возможность манёвра. Если добавить сюда растущее количество фри-лансеров, которые практически не платят налоги, то неизбежность такого решения становится ещё понятнее.

          #1053395
          • Нет аватара 1407003
            19.07.1820:04:07

            То есть честному гражданину с белой зарплатой, уплачивающему все налоги, отодвигают пенсию потому, что не могут с нечестных налоги собрать???

            Может быть поменять правительство на тех, кто сможет?

            А этих в отставку и лишить пенсий совсем — не заслужили своей некомпетентностью

            #1053403
          • Нет аватара gik
            19.07.1820:07:16

            Какой-то странный у вас подход к расчётам. А эти 5 лет пенсионер не будет работать? Если да, то у него будет доход, который вряд ли меньше пенсии.

            А разве мы не будем платить в эти 5 и 8 лет налоги и пенсионные взносы, их тоже, кстати, можно прибавить к этим 1440000 и 900000 рублям.

            чтобы сесть на шею обществу (государству).

            Это государство сидит на нашей шее, это мы платим государству налоги со своих кровных и зарплаты чиновникам.

            #1053405
      • Нет аватара gik
        19.07.1818:45:12

        раньше было не пенсию прожить нельзя, а теперь до пенсии прожить не получится. Дорого ложка к обеду.

        #1053384
    • CryNet CryNet
      19.07.1820:11:18

      И сегодня во всех информационных программах теле и радио будет обсуждение испытаний вооружений, а не то,что затрагивает непрямую жизнь миллионы россиян. Про пенсии будут помалкивать.

      Не ври. Я смотрел «Россию 24» и «Россию-1», сегодня минимум трижды показывали репортаж о пенсионной реформе. О чём там говорили я не слушал, мне плевать, но показывали же!

      Кстати, зачем писать о пенсиях здесь? Вот дискуссия «О Медведеве и новом правительстве" - там и обсуждайте реформу…

      Отредактировано: CryNet~20:16 19.07.18
      #1053406
  • CryNet CryNet
    19.07.1819:59:39

    Выфсёврёти, это Мосфи… Союзмультфильм!    

    #1053402
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