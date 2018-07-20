ВМФ России получил в первом полугодии 49 крылатых ракет «Калибр»

Три новых боевых корабля приняты в боевой состав Военно-морского флота в первом полугодии. Также ВМФ получил 49 крылатых ракет «Калибр», сообщил в пятницу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах Военно-морского флота приняты: три вновь построенных боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс «Бастион», — перечислил он в ходе единого дня военной приемки.

Также флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения «Калибр» и четыре противокорабельные ракеты.

Как сообщил командир 13-й бригады Ленинградской военно морской базы Балтийского флота капитан 1-го ранга Григорий Чернецкий, недавно принятый в состав флота средний разведывательный корабль проекта 18280 «Иван Хурс» «готов к выполнению поставленных задач по прямому назначению». «Корабль проекта 18280 предназначен для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиотехнической разведки, а также ведения радиоэлектронной борьбы», — напомнил он.

Офицер добавил, что корабль в настоящее время находится на рейде Кронштадта и принимает участие в подготовке парада в честь Дня ВМФ.

Также в состав флота был принят малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек». «Корабль оснащен современными комплексами ударного, ракетного, зенитно-артиллерийского вооружения, успешно прошел все виды испытаний в Черном море», — сообщил командир 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота капитан 1-го ранга Игорь Воробьев.

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