«Ильюшин» приступил к отработкам систем первого опытного Ил-112 В

Продолжается подготовка новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112 В к первому полету. Так специалисты Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации приступили к отработкам систем, установленных на борту первого опытного летного образца. Об этом сообщает официальный сайт КБ «Ильюшин».

"Сегодня специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» в цехе окончательной сборки начали отрабатывать бортовые системы первого опытного Ил-112 В. Завершением этих работ станет подписание соответствующего акта и передача воздушного судна для наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок", — сказал Вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Ил-112В — лёгкий транспортный самолёт, разрабатывается в КБ «Ильюшин» для замены Ан-24 и Ан-26. Ил-112 В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Производство самолета планируется в Ворониже на мощностях ВАСО. Так же в кооперации участвуют ведущие российские авиастроители, «Климов» — производство турбовинтовых двигателей ТВ7-117 СТ, «Авиастар-СП» — люки, двери, панели фюзеляжа, «Аэрокомпозит» — будет производить изделия и агрегаты из композитных материалов.