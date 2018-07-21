Петербургский производитель электроники запустил «радикальный» проект

Петербургская высокотехнологичная компания ООО «НПО «СтарЛайн» запустила проект, призванный сделать компанию крупнейшим в России контрактным производителем электроники. «Радикально расширить» производство «СтарЛайну» помогла ставка на самое современное роботизированное оборудование, которое почти не используют отечественные электронные заводы. Правда, для полной раскрутки производства, а главное, для перехвата заказов у китайцев, на что очевидно рассчитывает «СтарЛайн», нужны правильная стратегия и значительное время, считают эксперты.

Как сообщил совладелец и президент компании Темур Аминджанов, для реализации проекта на площадке в Янино в новом здании площадью 10 тыс. кв. м. запускаются цеха по производству электронных плат, кабелей и финальной сборки изделий (с тестированием). Также построен 12-метровой высоты роботизированный склад. В ближайшее время откроются еще два цеха, инвестиции в которые составят 10-15 млн евро каждый, по изготовлению пластиковых корпусов для производимых компанией изделий и металлических форм для этих корпусов. Все цеха оснащены роботизированными линиями лучших мировых производителей — японских, швейцарских, австрийских компаний, таких, как: NMIll, Venzel, Erowa, Mitsubishi, Ziersch, ORLaser, Fleischer и др.

Этот проект расширяет существующее производство электроники, причем, не только автомобильных систем безопасности, которое уже обеспечивает компании более 48% российского рынка (его общий годовой объем — примерно 30 млрд руб.), но и других транспортных систем, например, для беспилотников компании «Геоскан». По информации Темура Аминджанова, компания производит электронные изделия по контрактам с около сотней российских и иностранных компаний-разработчиков. Среди них такие известные компании, как Optosense, «Термотроник», СКБ «КВАНТ», «Кибернетические технологии», «Центр речевых технологий», «Инис» и др.

«Несколько сотен российских разработчиков современных электронных систем сейчас вынуждены собирать свои изделия в Китае, так как в России очень мало электронных заводов с современным оборудованием. Мы работаем как раз на таком оборудовании. Спрос на наши услуги огромный — рост производства у нас 300% в год», — поясняет Темур Аминджанов.

Известный эксперт по рынку электроники, председатель экспертного совета Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Калью Кукк подтверждает серьезный дефицит современных электронных производств в России. «В Дубне пару лет назад запустили завод ООО «Связь инжиниринг КБ» и он сразу полностью загрузился заказами. Но он делает только печатные платы. Под Москвой есть завод «Микропровод», но он производит только кабели. А у «СтарЛайна» разворачивается крупномасштабное производство полного цикла — и кабели, и корпусы, и полная сборка. Такие заводы нам очень нужны. Спрос на них действительно большой», — утверждает эксперт.

Глава Комитета по кооперации АРПЭ Сергей Зорин подтверждает, что по параметру «масштаб, умноженный на качество» новый завод «СтарЛайна» — несомненно крупнейший в России. Да и просто по номинальной мощности оборудования равного ему в России действительно, похоже, нет, полагает эксперт. «Я был на этом заводе — это действительно очень круто», — свидетельствует Сергей Зорин.

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