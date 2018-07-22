В Среднеколымский район Якутии прибыл санитарный вертолёт Ми-8 МТВ-1 с медицинским модулем

В Среднеколымский район на постоянное базирование прибыл новый санитарный вертолёт Ми-8 МТВ-1 с медицинским модулем, сообщает пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии». Вертолет будет постоянно базироваться на севере.

«Вертолёт 2017 года выпуска, его перегнали в декабре. Наружные подвесные топливные баки позволяют при необходимости увеличивать дальность полёта. Вертолёт можно высадить в любой местности. Экипаж прошёл переобучение в Тюмени», — сказал бортмеханик вертолёта Ми-8 МТВ-1 Сергей Журавель.

«Медицинский модуль содержит реанимационный монитор с функцией электрокардиографии, отображающий на экране все жизненные параметры больного. Оснащён системой подачи кислорода и автономным источником питания, дополнительно в наличии имеются электрокардиограф, отсос медицинский для аспирации, вакуумный противошоковый матрац, а также различные укладки. Медицинский модуль значительно улучшает качество оказания медпомощи и позволяет транспортировать крайне тяжёлых пациентов, которых раньше невозможно было эвакуировать и начать специализированное лечение уже во время полёта», — отметил главный врач Среднеколымской ЦРБ Дмитрий Третьяков.