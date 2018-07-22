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Транспорт и логистика

В Москве открыта новая железнодорожная платформа «Окружная»

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Сегодня в Москве успешно завершился очередной этап строительства одного из самых важных транспортно-пересадочных узлов города — первых пассажиров приняла новая платформа «Окружная» Савёловского направления Московской железной дороги.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Создание современного ТПУ «Окружная» началось ещё в 2011 году, а 10 сентября 2016 года рядом с существующей платформой «Окружная» Савёловского направления МЖД появилась одноимённая станция Московского центрального кольца (МЦК). В марте этого года открылась новая станция метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Станция метро была введена в эксплуатацию с одним южным вестибюлем, северный вестибюль «Окружной» ещё строится и будет открыт позднее.

Следующим этапом создания удобного ТПУ стала реконструкция железнодорожной платформы «Окружная», предусматривающая строительство новой островной платформы вместо двух береговых. Если старые платформы находились южнее линии МЦК, то новая платформа построена почти на 200 метров севернее на длинной эстакаде, которая проходит над линией МЦК, а также над Станционной улицей и Сигнальным проездом. Такое расположение «Окружной» позволит организовать удобную пересадку на станцию МЦК по принципу «сухие ноги», а после открытия северного вестибюля станции метро все 3 станции будут иметь удобные пересадки.

Перенос двух главных путей Савёловского направления на новую эстакаду позволит приступить к следующему этапу строительства — на месте существующей железнодорожной насыпи и старого путепровода будет построена ещё одна эстакада для 3-го и 4-го главных путей, по которым будет организовано движение скоростных электропоездов (в т.ч. аэроэкспрессов).

Кроме того, строительство двух эстакад для Савёловского направления Московской железной дороги позволит построить под ними участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд и завершить формирование одного из крупнейших ТПУ на севере Москвы.

  •  © Фото из открытых источников

«Окружная» стала первой платформой, перенесённой на новое место в рамках проекта интеграции радиальных железнодорожных линий с МЦК!

Фото автора, рендер с сайта stroi.mos.ru

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Москва, РЖД, платформа
  • Нет аватара alex_uns
    22.07.1808:58:09

    на длинной эстакаде, которая проходит над линией МЦК, а также над Станционной улицей и Сигнальным проездом. Такое расположение «Окружной» позволит организовать удобную пересадку на станцию МЦК

    Красивое решение!!! Очень интересное распоряжение пространством!!!   

    Когда будут плюсы накидаю кучу)))

    Отредактировано: alex_uns~09:01 22.07.18
    #1054288
    • A_SEVER A_SEVER
      22.07.1809:24:07

      Красивое решение!!!

      Добавил в пост рендер ТПУ «Окружная».    

      Правда, он не совсем точно отображает то, что должно получится в итоге — на картинке отсутствует вторая эстакада для 3-го и 4-го главных путей Савёловского хода (есть только 8 опор для неё), а будущие хорды показаны весьма условно.

      #1054295
      • Нет аватара alex_uns
        22.07.1809:50:02

        С этим рендером стало более понятно) Опоры — это теперь наше все и мостовики нарасхват   

        Приятно от этой идеи! — использование своего же пространства — я имею ввиду над своей же железной дорогой, которое казалось бы ну никак больше и не используешь уже!!!, а там поместится вагона три-четыре наверняка. И людям меньше нужно двигаться от краев платформы до выхода со станции. Вот я о чем.    

        Правда, я тогда еще не видел этого рендера). А здесь еще и функция перехода через эти пути, которые на первом уровне!

        Отредактировано: alex_uns~10:04 22.07.18
        #1054302
        • A_SEVER A_SEVER
          22.07.1810:04:04

          использование своего же пространства над своей же железной дорогой

          Использование пространства над путями МЦК и одновременно под путями Савёловского направления МЖД — когда вместо существующей насыпи появится вторая эстакада, то будет удобная связь между двумя районами.

          #1054310
          • Нет аватара alex_uns
            22.07.1810:05:58

            да, скоро будем наблюдать многоуровневые ж/д развязки)) и совмещенные ж/д — авто развязки))

            Отредактировано: alex_uns~10:06 22.07.18
            #1054312
      • Нет аватара Lyudov
        22.07.1813:34:00

        а для чего будут использоваться 3 и 4 пути? там, вроде как, всегда 2 было?

        #1054368
  • Нет аватара raven.cpp
    22.07.1811:45:13

    Поторопились с сообщением об открытии, пассажиров она пока не принимала, пути еще не перенесли, к сентябрю обещают открыть.

    #1054334
    • A_SEVER A_SEVER
      22.07.1812:10:42

      Поторопились с сообщением
      Поторопились с написанием комментария.    
      пассажиров она пока не принимала, пути еще не перенесли

      В ночь с 21 на 22 июля перенесли 2-й главный путь, с 8:00 на новой платформе останавливаются электропоезда, следующие из Москвы в сторону области.

      В следующие выходные на новую эстакаду перенесут 1-й главный путь, после чего старая платформа «Окружная» окончательно уйдёт в историю:

      •  © Фото из открытых источников

      #1054344
      • Артур Пушной Артур Пушной
        22.07.1813:33:58

        А ведь я ещё месяц назад на дачу уезжал со старой платформы. Как быстро и внезапно все меняется)

        #1054367
      • Нет аватара raven.cpp
        22.07.1814:13:11

        Однако же, вчера, 21 днем, там еще конь не валялся, снимаю шляпу перед мастерством путейских.

        #1054386
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