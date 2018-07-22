В Москве открыта новая железнодорожная платформа «Окружная»





© Фото автора (A_SEVER)

Сегодня в Москве успешно завершился очередной этап строительства одного из самых важных транспортно-пересадочных узлов города — первых пассажиров приняла новая платформа «Окружная» Савёловского направления Московской железной дороги.





© Фото автора (A_SEVER)

Создание современного ТПУ «Окружная» началось ещё в 2011 году, а 10 сентября 2016 года рядом с существующей платформой «Окружная» Савёловского направления МЖД появилась одноимённая станция Московского центрального кольца (МЦК). В марте этого года открылась новая станция метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Станция метро была введена в эксплуатацию с одним южным вестибюлем, северный вестибюль «Окружной» ещё строится и будет открыт позднее.

Следующим этапом создания удобного ТПУ стала реконструкция железнодорожной платформы «Окружная», предусматривающая строительство новой островной платформы вместо двух береговых. Если старые платформы находились южнее линии МЦК, то новая платформа построена почти на 200 метров севернее на длинной эстакаде, которая проходит над линией МЦК, а также над Станционной улицей и Сигнальным проездом. Такое расположение «Окружной» позволит организовать удобную пересадку на станцию МЦК по принципу «сухие ноги», а после открытия северного вестибюля станции метро все 3 станции будут иметь удобные пересадки.

Перенос двух главных путей Савёловского направления на новую эстакаду позволит приступить к следующему этапу строительства — на месте существующей железнодорожной насыпи и старого путепровода будет построена ещё одна эстакада для 3-го и 4-го главных путей, по которым будет организовано движение скоростных электропоездов (в т.ч. аэроэкспрессов).

Кроме того, строительство двух эстакад для Савёловского направления Московской железной дороги позволит построить под ними участки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд и завершить формирование одного из крупнейших ТПУ на севере Москвы.





© Фото из открытых источников

«Окружная» стала первой платформой, перенесённой на новое место в рамках проекта интеграции радиальных железнодорожных линий с МЦК!

Фото автора, рендер с сайта stroi.mos.ru