В Московской области открыт путепровод через Каширское шоссе в Домодедово

В Домодедове открыли рабочее движение по путепроводу, соединяющему Краснодарскую улицу с трассой М-4 «Дон». Он позволит существенно повысить транспортную доступность города и уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Домодедово.

Протяженность путепровода составляет пять километров. Строительство ведется в два этапа: на первом был построен путепровод над ж/д путями с выездами на улицу Промышленная и трассу М-4 «Дон». На втором этапе будет построен мост через речку Городнянка, путепровод через М-4 «Дон» и автодорога до деревни Киселиха. Вдоль трассы будут установлены шумозащитные экраны. Полностью завершить объект планируется к концу 2018 года.

Раньше жители близлежащих деревень, чтобы выехать на Каширское шоссе, делали крюк в девять километров. Транспортную ситуацию ухудшал железнодорожный переезд, который был закрыт до четырех часов в сутки. Теперь эта проблема решена.

Проблема пробок на железнодорожных переездах была одной из самых чувствительных в Подмосковье пять лет назад. Чтобы снизить ее остроту, правительство региона создало проект «Свободный переезд».

С 2014 года уже построили 22 путепровода. В настоящее время строятся три путепровода и еще столько же находятся в процессе проектировки.

«У нас более 500 переездов в Подмосковье. Задача была самые загруженные, где ж/д движение очень интенсивно, максимально накрыть такими переездами. Это недешевое удовольствие, каждый такой переезд стоит от 2 до 8 миллиардов рублей, но за 5 лет реализовано 22 таких проекта», — подчеркнули в правительстве Московской области .