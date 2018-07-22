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Дорожное строительство

В Московской области открыт путепровод через Каширское шоссе в Домодедово

  •  © 360tv.ru

В Домодедове открыли рабочее движение по путепроводу, соединяющему Краснодарскую улицу с трассой М-4 «Дон». Он позволит существенно повысить транспортную доступность города и уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Домодедово.

Протяженность путепровода составляет пять километров. Строительство ведется в два этапа: на первом был построен путепровод над ж/д путями с выездами на улицу Промышленная и трассу М-4 «Дон». На втором этапе будет построен мост через речку Городнянка, путепровод через М-4 «Дон» и автодорога до деревни Киселиха. Вдоль трассы будут установлены шумозащитные экраны. Полностью завершить объект планируется к концу 2018 года.

Раньше жители близлежащих деревень, чтобы выехать на Каширское шоссе, делали крюк в девять километров. Транспортную ситуацию ухудшал железнодорожный переезд, который был закрыт до четырех часов в сутки. Теперь эта проблема решена.

Проблема пробок на железнодорожных переездах была одной из самых чувствительных в Подмосковье пять лет назад. Чтобы снизить ее остроту, правительство региона создало проект «Свободный переезд».

С 2014 года уже построили 22 путепровода. В настоящее время строятся три путепровода и еще столько же находятся в процессе проектировки.

  •  © 360tv.ru

«У нас более 500 переездов в Подмосковье. Задача была самые загруженные, где ж/д движение очень интенсивно, максимально накрыть такими переездами. Это недешевое удовольствие, каждый такой переезд стоит от 2 до 8 миллиардов рублей, но за 5 лет реализовано 22 таких проекта», — подчеркнули в правительстве Московской области .

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https://360tv.ru/news/transport/dvizhenie-po-puteprovodu-s-vyezdom-na-trassu-m4-don-otkryli-v-domodedove/

Московская область, трасс М-4 Дон
  • Великоросс Великоросс
    22.07.1820:15:15

    •  © 360tv.ru

    ©Видео с youtube.com

    #1054519
    • Нет аватара termometrix
      22.07.1820:55:35

      Красивая репортерша слева на фотке немножко напоминает внешность хорватского президента Колинда Грабар-Китарович-так сказать одно из самых симпатичных и запоминающихся лиц на Чемпионате Мира в России.

      Отредактировано: termometrix~22:40 22.07.18
      #1054535
    • Human RS Human RS
      23.07.1801:11:53

      Видео по теме:

      ©Видео с youtube.com

      #1054613
  • Нет аватара termometrix
    22.07.1821:47:21

    На очереди Красногорская развязка стоимостью 14 млрд руб.

    ©Видео с youtube.com

    #1054560
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