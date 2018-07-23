В Дербенте открылся Центр амбулаторного диализа, оснащённый оборудованием российского производства

В Дербенте открыт Центр амбулаторного диализа. Лечение здесь будет бесплатным: пациенты с хронической почечной недостаточностью получат в клинике медуслуги в рамках ОМС.

Сеть диализных клиник на территории Дагестана создает Уральский биомедицинский кластер. Клиника оснащена технологическим оборудованием российского производства. В Центре амбулаторного диализа предусмотрена медикаментозная помощь больным, в том числе и дорогостоящим препаратами.

Процесс организован в соответствии с принципами государственно-частного партнерства в рамках инвестпрограммы. В строительство и оснащение центра инвестировано более 100 млн рублей, создано 25 новых рабочих мест.

Следует отметить, что фактически ЦАД заработал с 11 июля. Услуги населению в нем оказывают ведущие врачи-специалисты медицинских клиник Екатеринбурга.