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В Дербенте открылся Центр амбулаторного диализа, оснащённый оборудованием российского производства

  •  © sevkavportal.ru

В Дербенте открыт Центр амбулаторного диализа. Лечение здесь будет бесплатным: пациенты с хронической почечной недостаточностью получат в клинике медуслуги в рамках ОМС.

Сеть диализных клиник на территории Дагестана создает Уральский биомедицинский кластер. Клиника оснащена технологическим оборудованием российского производства. В Центре амбулаторного диализа предусмотрена медикаментозная помощь больным, в том числе и дорогостоящим препаратами.

Процесс организован в соответствии с принципами государственно-частного партнерства в рамках инвестпрограммы. В строительство и оснащение центра инвестировано более 100 млн рублей, создано 25 новых рабочих мест.

Следует отметить, что фактически ЦАД заработал с 11 июля. Услуги населению в нем оказывают ведущие врачи-специалисты медицинских клиник Екатеринбурга.

  •  © sevkavportal.ru
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http://sevkavportal.ru/news/pub/zdorove/item/36957-v-derbente-posle-desyati-dnej-raboty-torzhestvenno-otkryli-tsad.html

Дагестан, модернизация здравоохранения, медицинская техника
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