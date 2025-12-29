Современная поликлиника открылась в Буйнакске
Более качественную медицинскую помощь теперь смогут получать жители Буйнакска. Там открылась инновационная поликлиника.
Учреждение оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить высокоточные исследования. К плюсам поликлиники можно отнести удобное расположение, современную технику и новейшие методы лечения. Также у пациентов есть возможность получить консультацию узких специалистов без необходимости записываться заранее. Работа врачей строится по принципу «один пациент — один врач», что исключает одновременное нахождение в кабинете других посетителей. Построено учреждение в рамках федерального проекта «Модернизация первичного здравоохранения».
