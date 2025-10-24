В Дагестане открылся новый современный военный госпиталь
В Дагестане открылся новый современный военный госпиталь площадью более 27 тысяч кв .м.
Медучреждение находится в Махачкале на берегу Каспийского моря. Его вместимость составляет 150 коек.
Новый военный госпиталь состоит из административно-поликлинического корпуса, лечебно-диагностического блока, инфекционного отделения и палатного модуля.
Медицинское учреждение оснащено передовым лечебно-диагностическим оборудованием для оказания высококвалифицированной медпомощи военнослужащим, а также их семьям и военным пенсионерам. Его строительство велось под особым контролем руководства Минобороны. Госпиталь состоит из 11 зданий и сооружений.
Стоит отметить, что на территории нового военного госпиталя открыты бюсты четырём военным медикам ЮВО, погибшим в ходе выполнения боевых задач СВО - все они уроженцы Республики.
