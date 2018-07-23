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Информационные технологии

Новая разработка Ростеха позволяет создавать суперкомпьютеры «в домашних условиях»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех сообщил о разработке следующего поколения коммуникационной сети «Ангара», позволяющей объединять любые компьютеры с поддержкой PCI Express в мощные вычислительные кластеры. По сравнению с предшественницей, обмен данными в новой «Ангаре» будет в три раза быстрее, что значительно повысит скорость суперкомпьютерных вычислений.

  • Новая разработка Ростеха позволит создавать суперкомпьютеры в домашних условиях
  • Новая разработка Ростеха позволит создавать суперкомпьютеры в домашних условиях
  •  © rostec.ru

«Ангара» способна объединять в единую суперкомпьютерную сеть от нескольких единиц до десятков тысяч вычислительных машин. Оборудование позволяет любому предприятию или научному учреждению создать собственный вычислительный кластер для сложных научных и промышленных расчетов, центров обработки и хранения данных. Разработку ведет «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех).

Сеть «Ангара» второго поколения позволит при помощи стандартных медных или оптических кабелей объединять в кластеры серверы и обычные рабочие станции. Этот процесс сможет выполнить любой подготовленный пользователь. Коммуникационная задержка при передаче данных между вычислительными узлами составит всего 0,85 мкс.

«Сегодня в России находится не более 3% суперкомпьютерных систем от общемирового количества. При этом их вычислительные ресурсы крайне востребованы: сложные расчеты требуются для научных исследований, обучения сложных нейронных сетей, обработки больших объемов данных, моделирования характеристик новых изделий промышленных предприятий и многого другого. За счет значительной себестоимости вычислительных систем и высоких эксплуатационных затрат, машинное время суперкомпьютеров стоит дорого. Наша разработка решает эту проблему, позволяя, к примеру, небольшим лабораториям и конструкторским бюро объединять вычислительные мощности своих рабочих станций в единый кластер и проводить нужные вычисления самостоятельно. Таким образом, новая разработка даст толчок развитию суперкомпьютерных технологий в стране, а также отечественной науки и промышленности в целом», — комментирует директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Сетевое оборудование «Ангара» применяется для создания суперкомпьютеров всех классов производительности, необходимых для выполнения сложных научных, инженерных и промышленных расчетов. Сеть «Ангара» также может являться основой ЦОДов, систем хранения данных, программно-аппаратных комплексов для работы с большими данными. Высокая отказоустойчивость «Ангары» позволяет применять ее во встраиваемых вычислительных системах на борту авиационных комплексов.

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http://rostec.ru/news/novaya-razrabotka-rostekha-pozvolit-sozdavat-superkompyutery-v-domashnikh-usloviyakh/

Росэлектроника, Ростех , Ангара, Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники, суперкомпьютеры, кластеры, PCI Express
  • Нет аватара Ветер
    23.07.1818:00:07

    когда-то я мечтал о том, что бы у любого человека была возможность объединять например мобильные телефоны между собой, или ноутбуки, или и то и другое… надо например сложные вычисления провести — объединил штуки четыре телефона, и вот она — вычислительная станция, закончил считать, разобрал, и дальше пользуйся телефоном… или старые телефоны не выбрасывать, а собрать и получить вполне приличную машину по быстродействию…

    #1054904
    • alex4spb alex4spb
      23.07.1818:05:05

      акулы капитализма на это никогда не пойдут.

      любая железяка заранее обречена на ограниченное существование по окончании «срока окупаемости».

      ты же своими попытками дать вторую жизнь «устаревшей» технике отбираешь у капиталиста самое святое — ДЕНЬГИ…

      #1054907
    • Нет аватара termometrix
      23.07.1818:31:45

      Совершенно верно.Да,а оптика например,оптический тракт,оптикоелектроника,лазерная электроника и преобразования в перспективе,подумайте сколько цветовых сочетаний есть вокруг нас,это огромный ресурс вычислений с помощью подходящих алгоритмов.

      Наверно и фотообъективы,фотоэлементов и фотооптические системы получат очередное рождение    

      Отредактировано: termometrix~18:43 23.07.18
      #1054915
  • Нет аватара termometrix
    23.07.1818:26:29

    Либо подключить в единную сеть ЭВМ госадминистрации ночью или днем с учетом уровня средней нагрузки-используемости каждого процессора,нужна специальная оптимизационная программа,тогда получится мега суперЭВМ для определенных пиковых интервалов.

    У меня тоже есть схожая разработка крупного ЭВМ,теоретическая,не особенно оригинальная,но она связана со средней нагрузкой серверов у интернет провайдеров,ведь они тоже не зажружены на 100% из-за специфики передачи и обработки информации между портами и ЭВМ клиентов.А если они не загружены полностью,то это как раз свободный ресурс для создания виртуального суперЭВМ.Конечно все мои скромные предложения и проекты отдам только и единственно российскому государству,российский вузов и российских спецслужб    

    Отредактировано: termometrix~21:44 23.07.18
    #1054914
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