ВНИИНМ разработал основные элементы технологии изготовления оболочек ТВЭЛ нового поколения

Специалисты Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ВНИИНМ) разработали основные элементы технологии изготовления волокон карбида кремния для создания композитных конструкционных материалов, а также труб-оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) нового поколения на основе карбида кремния (SiC). Данные работы ведутся в рамках программы по созданию толерантного ядерного топлива, которое позволит существенно повысить безопасность атомных станций.

«Материалы на основе карбида кремния обладают высокой механической прочностью, износостойкостью, теплопроводностью, а также высокой коррозионной и радиационной стойкостью, имеют по сравнению с использующимися циркониевыми сплавами меньшее значение захвата тепловых нейтронов и могут работать при температурах 1200-1300° С без потери свойств Такие композиты устойчивы в паре и не реагируют с кислородом, что, в отличие от циркония, не приводит к выделению водорода с образованием взрывоопасной газовой смеси», — говорит инженер-технолог АО «ВНИИНМ» Александр Пономаренко.

Благодаря уникальному сочетанию физико-химических свойств карбид кремния и композиты на его основе широко применяются в машиностроении, на предприятиях оборонной, металлургической, пищевой, химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностей. Карбид кремния и композиты на основе SiC рассматриваются как перспективные материалы для использования в ядерных реакторах в качестве оболочек тепловыделяющих элементов для замены циркониевых сплавов. Такие оболочки позволят повысить надежность топлива и обеспечить более высокое его выгорание, а также минимизировать последствия аварии с потерей теплоносителя.

+ Сравнение свойств применяемого в атомной промышленности циркониевого сплава Э110 с композиционным материалом на основе SiС: