Омские аграрии вырастили самый высокомасличный подсолнечник в мире

На выставке «Агро-Омск — 2018» была представлена продукция Сибирской опытной станции ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта. Ее специалистам удалось поставить мировой рекорд, вырастив урожай самого высокомасличного подсолнечника сорта «Иртыш». Его масличность достигает 60 процентов.

«Наш подсолнечник самый скороспелый в мире и самый высокомасличный, — рассказал руководитель опытной станции, доктор сельскохозяйственных наук Иван Лошкомойников. — Это не шутка, а так и есть. И все наши сорта самые высокомасличные — и рапс, и лен, и подсолнечник. Содержание масла в них более 50 процентов. В прошлом году на нашем сорте подсолнечника „Иртыш“ масличность была 59-60 процентов. Это мировой рекорд».

В среднем, масличность подсолнечника сорта «Иртыш» составляет более 53 процентов. Масличность по рапсу и льну ранее колебалась в пределах 45-46 процентов. Теперь же сорта и культуры, выращенные на Сибирской опытной станции, постоянно дают масличность выше 50 процентов.

Также руководитель Сибирской опытной станции ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта рассказал, что самобанкротство крупнейшего омского маслопереработчика подсолнечника «Продэкс-Омск» не скажется на объемах выращивания культуры. Руководство уже встречалось с новыми хозяевами предприятия — холдингом «Группа компаний «Благо», развивающимся на рынке производства растительных масел уже 25 лет. По словам Лошкомойникова, новые владельцы заинтересованы в выращивании высокомасличных сортов.