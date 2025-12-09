1 день назад

Омские аграрии, несмотря на сложные погодные условия, в 2025 году собрали рекордные 4,2 млн тонн зерна.

«Уборка зерна поставлена на паузу до весны, урожай зерна в пределах 4,2 млн тонн. Это рекорд за последние почти 25 лет и третий результат в истории Омской области», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

В регионе в текущем году дважды вводился режим ЧС: летом из-за переувлажнения почвы и осенью из-за ранних снегопадов. По состоянию на начало ноября из 2,9 млн га посевов погибло почти 80 тыс. га, часть ушла под снег.

При благоприятных погодных условиях урожай мог бы достичь примерно 4,5-4,6 млн тонн.

В этом году зафиксирована рекордная — 23,5 ц/га — урожайность за всю историю наблюдения с 1913 года.